E’ morto questa mattina il piccolo Domenico dopo il trapianto fallito al Monaldi di Napoli
Il piccolo Domenico, di soli sei anni, è deceduto questa mattina al Monaldi di Napoli, dopo un trapianto che non è riuscito. La famiglia sperava in una ripresa, ma il bambino ha peggiorato nelle ultime settimane. I medici avevano tentato di salvargli la vita con tutte le cure disponibili, senza successo. La morte è avvenuta intorno alle nove, lasciando un dolore profondo tra parenti e amici. La notizia si è diffusa rapidamente nella zona.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il decesso dopo settimane di agonia. Si è spento questa mattina, intorno alle 9.20, il piccolo Domenico, il bambino di due anni e mezzo di Nola sottoposto a trapianto di cuore lo scorso 23 dicembre all’ospedale Ospedale Monaldi di Napoli. A comunicare la notizia è stato il legale della famiglia, l’avvocato Francesco Petruzzi. Dopo il trapianto non andato a buon fine, il bambino era stato tenuto in vita grazie a un macchinario di supporto cardiaco. Negli ultimi giorni i medici avevano avviato, in accordo con i familiari e con il medico legale, un percorso di terapia del dolore con progressiva riduzione degli interventi non strettamente salvavita.🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Il piccolo Domenico è morto due mesi dopo il trapianto di cuore fallito al Monaldi di NapoliDomenico, un bambino di 8 anni, è deceduto due mesi dopo un trapianto di cuore fallito all’ospedale Monaldi di Napoli.
Trapianto fallito al Monaldi, è morto il piccolo DomenicoIl piccolo Domenico è deceduto dopo un tentativo di trapianto al Monaldi di Napoli, che non è andato a buon fine.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: È morto James Van Der Beek, attore protagonista di Dawson's Creek; Valanga a Courmayeur, morto anche terzo sciatore; Incidente sul Gra, si scontrano auto e scooter: un morto e traffico il tilt; Monreale, visita guidata si trasforma in tragedia: turista muore sui tetti del Duomo.
Senza fissa dimora trovato morto accanto alla sede della Fondazione Caritas. Era una persona fragileFirenze, 24 gennaio 2026 – Un uomo senza fissa dimora, che frequentava la mensa della Fondazione Caritas di via Baracca, a Firenze, è stato ritrovato morto questa mattina vicino alla struttura. Sono ... lanazione.it
E' morto l'ex questore Romolo Panico, catturò il boss D'AlessandroÈ morto questa mattina l'ex questore di Potenza, Romolo Panico, già dirigente di polizia che ebbe il merito di catturare il boss latitante Michele D'Alessandro, dopo avere stanato il suo rivale, ... napoli.repubblica.it
Il piccolo Domenico non ce l’ha fatta, è morto poco fa. Condoglianze alla famiglia - facebook.com facebook
Domenico, il bimbo trapiantato a Napoli è morto. Lo rende noto l'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi. #ANSA x.com