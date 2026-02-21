E’ morto questa mattina il piccolo Domenico dopo il trapianto fallito al Monaldi di Napoli

Il piccolo Domenico, di soli sei anni, è deceduto questa mattina al Monaldi di Napoli, dopo un trapianto che non è riuscito. La famiglia sperava in una ripresa, ma il bambino ha peggiorato nelle ultime settimane. I medici avevano tentato di salvargli la vita con tutte le cure disponibili, senza successo. La morte è avvenuta intorno alle nove, lasciando un dolore profondo tra parenti e amici. La notizia si è diffusa rapidamente nella zona.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il decesso dopo settimane di agonia. Si è spento questa mattina, intorno alle 9.20, il piccolo Domenico, il bambino di due anni e mezzo di Nola sottoposto a trapianto di cuore lo scorso 23 dicembre all’ospedale Ospedale Monaldi di Napoli. A comunicare la notizia è stato il legale della famiglia, l’avvocato Francesco Petruzzi. Dopo il trapianto non andato a buon fine, il bambino era stato tenuto in vita grazie a un macchinario di supporto cardiaco. Negli ultimi giorni i medici avevano avviato, in accordo con i familiari e con il medico legale, un percorso di terapia del dolore con progressiva riduzione degli interventi non strettamente salvavita.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Il piccolo Domenico è morto due mesi dopo il trapianto di cuore fallito al Monaldi di NapoliDomenico, un bambino di 8 anni, è deceduto due mesi dopo un trapianto di cuore fallito all’ospedale Monaldi di Napoli.

Trapianto fallito al Monaldi, è morto il piccolo DomenicoIl piccolo Domenico è deceduto dopo un tentativo di trapianto al Monaldi di Napoli, che non è andato a buon fine.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.