Biennale Venezia Brugnaro | Io filo-ucraino ma non siamo in guerra con popolo russo

Da lapresse.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Venezia ha dichiarato di essere filo-ucraino e di sostenere apertamente il popolo ucraino, sottolineando di aver ospitato famiglie ucraine nella propria abitazione. In un’intervista, ha precisato che Venezia rimane una città libera e che la sua posizione non implica un conflitto con il popolo russo, confermando la sua vicinanza alla causa ucraina.

“ Venezia è una città libera, io sono filo ucraino da sempre, lo sanno tutti. Ho ospitato famiglie ucraine in casa mia. Non c’è dubbio che c’è uno stato che ha aggredito e un altro che è stato aggredito, l’ Ucraina. Mai la Biennale sarà un palcoscenico, diamo la possibilità ai popoli di dialogare. Noi non siamo in guerra con nessuno, tanto meno con il popolo russo. I popoli hanno sempre ragione, noi a Venezia facciamo diplomazia e apertura. Continueremo a stringere le mani e le braccia a tutte le persone che vengono in pace. La pace si crea così”. Così il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, in conferenza stampa all’inaugurazione del padiglione centrale della Biennale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Biennale Venezia, Brugnaro: "Io filo-ucraino ma non siamo in guerra con popolo russo"

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