Il sindaco di Venezia ha dichiarato di essere filo-ucraino e di sostenere apertamente il popolo ucraino, sottolineando di aver ospitato famiglie ucraine nella propria abitazione. In un’intervista, ha precisato che Venezia rimane una città libera e che la sua posizione non implica un conflitto con il popolo russo, confermando la sua vicinanza alla causa ucraina.

“ Venezia è una città libera, io sono filo ucraino da sempre, lo sanno tutti. Ho ospitato famiglie ucraine in casa mia. Non c’è dubbio che c’è uno stato che ha aggredito e un altro che è stato aggredito, l’ Ucraina. Mai la Biennale sarà un palcoscenico, diamo la possibilità ai popoli di dialogare. Noi non siamo in guerra con nessuno, tanto meno con il popolo russo. I popoli hanno sempre ragione, noi a Venezia facciamo diplomazia e apertura. Continueremo a stringere le mani e le braccia a tutte le persone che vengono in pace. La pace si crea così”. Così il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, in conferenza stampa all’inaugurazione del padiglione centrale della Biennale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Biennale Venezia, Brugnaro: "Io filo-ucraino ma non siamo in guerra con popolo russo"

Articoli correlati

Biennale arte, Tosi (FI): "Padiglione Russo? Con Salvini siamo su fronti diversi"Home > Video > Biennale arte, Tosi (FI): "Padiglione Russo? Con Salvini siamo su fronti diversi" “Non è giusto che la Russia possa aprire il suo...

Biennale Venezia 2026, Giuli contro Buttafuoco e il padiglione russoAncora polemica per la presenza del padiglione russo alla Biennale di Venezia 2026.

Contenuti utili per approfondire Biennale Venezia

Temi più discussi: Biennale, il caso Russia scuote la sfida elettorale. Le reazioni di Brugnaro, Venturini, Martella e Bettin; La Russia invitata alla Biennale: in bilico due milioni di fondi Ue; Buttafuoco non è solo. Nel centrodestra s'avanza il no alla censura preventiva all'arte russa; Venezia, Fratelli d'Italia arruola l'intellettuale Stefano Zecchi: Il caso Fenice è stato gestito male.

Biennale Venezia, Brugnaro: Io filo-ucraino ma non siamo in guerra con popolo russo(LaPresse) - Venezia è una città libera, io sono filo ucraino da sempre, lo sanno tutti,. Ho ospitato famiglie ucraine in casa mia. Non c'è dubbio che c'è uno stato che ha aggredito e un altro che è ... stream24.ilsole24ore.com

Russia alla Biennale di Venezia, Brugnaro: Se Mosca fa propaganda chiudiamo PadiglioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Russia alla Biennale di Venezia, Brugnaro: Se Mosca fa propaganda chiudiamo Padiglione ... tg24.sky.it

Oggi è stato presentato il Padiglione Centrale ai Giardini della Biennale di Venezia, completamente rinnovato grazie ai finanziamenti stanziati dal Ministero della Cultura nell’ambito del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) e del Piano N - facebook.com facebook

#VENEZIA All’inaugurazione del Padiglione Centrale ai Giardini della Biennale, completamente ristrutturato. Un intervento da 31 milioni di euro che fa parte di un investimento complessivo di circa 170 milioni, reso possibile grazie all’accordo tra Comune d x.com