Biennale di Venezia Pussy Riot chiedono di partecipare alla manifestazione

Le Pussy Riot hanno chiesto di poter partecipare alla Biennale di Venezia, mentre nel giorno in cui è stato inaugurato il Padiglione Centrale riqualificato, con vari interventi e esposizioni, il loro interesse per la manifestazione si è fatto notare pubblicamente. La richiesta è arrivata in concomitanza con l'apertura ufficiale dell'evento, attirando l'attenzione su questa richiesta di partecipazione.

Nel giorno in cui a Venezia è stato inaugurato il Padiglione Centrale riqualificato, con tanto di polemiche per l’assenza del ministro della Cultura Alessandro Giuli, che nei giorni scorsi si è scagliato contro la presenza di un padiglione targato Mosca in occasione della 61esima Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale, il collettivo femminista risso delle Pussy Riot scrive una lettera sui social al presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco. Giocando sulle sue ultime dichiarazioni e in particolare sulla possibilità di dare spazio ai dissidenti proprio all’interno degli spazi espositivi, le Pussy Riot hanno pubblicato un post in cui chiedono di poter essere accolte esattamente come è stato detto di sì al padiglione che rappresenta il governo moscovita contro cui lottano da sempre. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Biennale di Venezia, Pussy Riot chiedono di partecipare alla manifestazione Articoli correlati Pussy Riot: resistenza attiva contro il padiglione russo a VeneziaLe Pussy Riot hanno lanciato un messaggio diretto alla Biennale di Venezia, avvisando che si preparino a una resistenza attiva contro la riapertura... La Commissione Europea taglierà i finanziamenti alla Biennale di Venezia, se questa consentirà alla Russia di partecipareLa Commissione Europea ha dichiarato che taglierà i finanziamenti alla Biennale di Venezia, se gli organizzatori andranno avanti con il loro progetto... Approfondimenti e contenuti su Biennale di Venezia Pussy Riot chiedono... Temi più discussi: Il collettivo Pussy Riot protesterà alla Biennale contro la partecipazione russa; La Russia in vetrina alla Biennale d’arte di Venezia - Anton Khitrov; L'Ucraina chiede alla Biennale di Venezia di bandire la Russia dalla Mostra Internazionale d'Arte; Pussy Riot contro la Russia in Biennale, Aspettatevi resistenza. Le Pussy Riot contro la Biennale di Venezia: «Aspettatevi una resistanza»Il collettivo replica alla scena della Biennale di reintegrare il padiglione Russia: «È una decisione politica dell'Italia». E annuncia azioni e interventi durante la manifestazione ... rollingstone.it Nei Giardini della Biennale di Venezia apre il nuovo Padiglione Centrale: Una riscrittura più che un restauroL’intervento finanziato con 31 milioni di euro ha portato alla completa riqualificazione del Padiglione, ora improntato alla sobrietà e alla flessibilità degli spazi ... artribune.com La Biennale di Venezia presenta il nuovo il Padiglione Centrale ai Giardini, riqualificato da un progetto architettonico firmato Labics e Buromilan, con fondi PNRR. Ma le tensioni non accennano a calare - facebook.com facebook #VENEZIA All’inaugurazione del Padiglione Centrale ai Giardini della Biennale, completamente ristrutturato. Un intervento da 31 milioni di euro che fa parte di un investimento complessivo di circa 170 milioni, reso possibile grazie all’accordo tra Comune d x.com