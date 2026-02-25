I semi la poesia e la cura | la Biennale in assenza di Koyo Kouoh

Venezia, 25 feb. (askanews) – La 61esima Biennale d’arte di Venezia sarà la Biennale pensata e progettata da Koyo Kouoh, anche se la curatrice camerunense-svizzera è scomparsa nel maggio 2025. Ma il suo lavoro era stato impostato e il team dei curatori che lei aveva scelto lo ha portato e lo porterà avanti nello spirito della sua idea. “In Minor Keys”, questo il titolo scelto da Koyo, è stata presentata a Venezia in una conferenza stampa intensa e appassionata, che in qualche modo andava in cerca di un suo centro di gravità permanente. “Si è come gli alberi – ha detto ad askanews Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale di Venezia – l’albero è presente, l’albero ha le foglie, ha i frutti, perde le foglie, perde i frutti, perde anche se stesso e le radici che restano se ne vanno, ma i semi invece camminano e il team di Koyo sono il seme che ha generato attraverso il suo progetto, attraverso le sue fronde, attraverso la presenza, e in virtù della sua assenza, la meraviglia dimostra che prossimamente tutti noi e tutti voi vedrete”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

