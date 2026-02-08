Beic il sindaco accelera sui lavori | Spero di inaugurare la biblioteca Conterrà oltre tre milioni di libri Visita della Commissione europea

Il sindaco Giuseppe Sala si dice ottimista sui tempi di apertura della nuova Biblioteca europea di informazione e cultura. Dopo aver partecipato alla cerimonia delle Olimpiadi Milano-Cortina, Sala ha visitato ieri mattina la Beic, nell’ex scalo di Porta Vittoria, e ha detto di sperare di inaugurare lui stesso la struttura. La biblioteca, che potrà contenere oltre tre milioni di libri, sta facendo passi avanti e il sindaco vuole vederla aperta durante il suo mandato.

"Spero di inaugurarla io". Il sindaco Giuseppe Sala, reduce dalla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi Milano-Cortina, deve averci preso gusto con i tagli del nastro e al termine della visita di ieri mattina alla Beic, la Biblioteca europea di informazione e cultura, nell'ex scalo ferroviario di Porta Vittoria si augura di essere ancora primo cittadino quando la moderna struttura sarà aperta. Un auspico che detta di fatto una scadenza: inaugurare la Beic entro la prossimo primavera, cioè tra poco pià di un anno. Una missione possibile, secondo Sala, il quale, però, subito dopo aggiunge: "Se no sarò il mio successore a tagliare il nastro all'inizio del suo mandato". Ieri mattina il sopralluogo istituzionale nel maxi-cantiere. Opere concluse entro la fine del 2026. Ci saranno spazi per eventi, dibattiti e bambini. In più 2mila posti per ricercatori, studenti o l ... Questa mattina a Milano ho avuto il piacere di accompagnare i Commissari europei Roxana Minzatu e Glenn Micallef, insieme al Sindaco Giuseppe Sala e all'Assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, in sopralluogo al cantiere della BEIC, la nuova

