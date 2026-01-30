La Regione investe 800mila euro per 132 progetti educativi di inclusione e socialità rivolti ai ragazzi

La Regione mette in campo 800mila euro per sostenere 132 progetti rivolti ai giovani. Le iniziative puntano su educazione relazionale e affettiva, con un occhio di riguardo al contrasto del bullismo e della violenza tra pari e di genere. Si vogliono anche superare gli stereotipi e promuovere un uso consapevole delle tecnologie, con particolare attenzione alla prevenzione del cyberbullismo. I progetti coinvolgono direttamente i ragazzi, puntando sulla socializzazione e sull’aggregazione.

Le attività coprono tutto il territorio dell’Emilia-Romagna da Piacenza a Rimini e arrivano a coinvolgere potenzialmente 380.337 giovani nella fascia d’età 11-19 anni Con 800mila euro di risorse saranno così realizzati 132 progetti, dei quali 115 di valenza territoriale e 17 regionale. Le attività coprono tutto il territorio dell’Emilia-Romagna da Piacenza a Rimini e arrivano a coinvolgere potenzialmente 380.337 giovani nella fascia d’età 11-19 anni che vivono nei distretti in cui saranno avviate le progettualità. Tra le proposte ammesse, particolare attenzione è rivolta inoltre all’inclusione nei percorsi di giovani e giovanissimi a rischio di dispersione scolastica o in situazioni di abbandono dalla scuola, ritiro sociale, difficoltà economiche, emarginazione.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Regione Investimenti Emilia-Romagna, 800mila euro per 132 progetti dedicati agli adolescenti: educazione affettiva, contrasto al bullismo e inclusione sociale tra le priorità della Regione La Regione ha approvato la distribuzione di 800mila euro per 132 iniziative dedicate ai giovani. Castel Bolognese, oltre 25 mila euro per il sostegno ai progetti educativi nelle scuole Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Regione Investimenti Argomenti discussi: Legge talenti: la Regione investe in sistemi per la promozione e valorizzazione. Villa Verdi, il Governo investe 6,5 milioni per la riqualificazione. Regione: "Buona notizia". Quintavalla (Pd): "Un passo concreto" - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.