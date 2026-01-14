Berrettini-Schoolkate Kooyong Classic 2026 | orario tv programma streaming

Il 15 gennaio, Matteo Berrettini parteciperà al Kooyong Classic 2026, un torneo di esibizione di preparazione al circuito ATP. Di seguito sono disponibili orario, modalità di visione in tv e streaming, e il programma completo dell’evento, che si svolge a Kooyong. Un’occasione per seguire da vicino l’attività del tennista italiano in una fase importante della stagione.

Domani, giovedì 15 gennaio, Matteo Berrettini sarà nuovamente in campo nel torneo di esibizione del Kooyong Classic. A Melbourne Park ci si prepara al meglio in vista degli Australian Open, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio. Berrettini vuole partire col piede giusto in questo 2026, dopo essersi allenato a Dubai lungamente in cerca della miglior forma. Il romano disputerà il suo secondo incontro in questo evento. All'esordio contro l'americano Learner Tien, Matteo si è imposto in maniera piuttosto netta contro il mancino statunitense, mettendo in mostra un ottimo tennis. Cercherà una replica nella sfida che lo attende nella prossima nottata italiana contro l'australiano Tristan Schoolkate.

