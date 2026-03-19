Bergamo e Milano onorano Schumann dirige l’orchestra Stefano Montari

A Bergamo e Milano si è tenuto un concerto dei “Pomeriggi Musicali” con Stefano Montanari alla direzione dell’orchestra. Il programma prevedeva composizioni di Robert Schumann e ha visto Montanari impegnato nel dirigere l’orchestra in una serata dedicata al compositore tedesco. La serata ha coinvolto pubblico e musicisti in un evento musicale di rilievo.

Bergamo. Torna sul podio dei “Pomeriggi Musicali” Stefano Montanari, tra i direttori più apprezzati della scena europea, con un programma interamente dedicato a Robert Schumann. I concerti, in programma giovedì 19 marzo alle 20 e sabato 21 marzo alle 17, al Teatro Dal Verme a Milano – con anteprima per il pubblico delle scuole giovedì alle 10 -, si inseriscono nel percorso artistico della stagione 2025-2026 “Sèntiti pàrte”. Accanto a Montanari, un solista d’eccezione: Francesco Manara, primo violino solista del Teatro alla Scala e della Filarmonica della Scala, che interpreterà il “Concerto per violino e orchestra in Re minore”. Completa il programma la” Sinfonia n. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Sibelius, Strauss e Skrjabin al Politeama: dirige l'Orchestra Jérémie RhorerNatura, mito e tensione spirituale sono al centro dei prossimi concerti della 66ª Stagione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, in programma venerdì... Il Maestro teatino Matteo Passarelli dirige e orchestra i Soul-Food-VocalistUn progetto dal “respiro” nazionale per il giovane compositore e una nuova avventura musicale con il collettivo vocale reso celebre dalla... Una raccolta di contenuti su Stefano Montari Stefano Poli di Bergamo muore travolto da una valanga in Val d'AostaL’impegno, fra gli amici di sempre, era quello di cogliere la pensione come occasione per rivedersi più spesso. Una promessa, tuttavia, spezzata da un tragico incidente. Stefano Poli, 66 anni, di ... bergamo.corriere.it Stefano Poli, il docente della Statale di Milano morto travolto da una valanga in Valle d’AostaMilano, 23 febbraio 2026 – Fatale una valanga caduta in Valle d’Aosta: Stefano Poli, originario di Bergamo e residente a Pozzuolo Martesana, in provincia di Milano, è stato travolto e ucciso, domenica ... ilgiorno.it