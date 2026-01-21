Il Maestro teatino Matteo Passarelli dirige e orchestra i Soul-Food-Vocalist

Matteo Passarelli, maestro teatino, dirige e arrangia i brani dei Soul-Food Vocalist, collettivo vocale noto per la partecipazione a The Voice Generations. Con il progetto Epico Tour, il compositore di Chieti avvia un nuovo percorso di respiro nazionale, confermando il suo ruolo di figura di rilievo nel panorama musicale italiano. Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti nella carriera del Maestro Passarelli, che si distingue per la sua esperienza e versatilità artistica.

Un progetto dal “respiro” nazionale per il giovane compositore e una nuova avventura musicale con il collettivo vocale reso celebre dalla trasmissione The Voice Generations Lo spettacolo, che debutta in teatro con orchestra dal vivo, prende il via il 25 gennaio al teatro Mattiello di Pompei per poi approdare, sempre sotto la direzione di Passarelli, sul palco del prestigioso Teatro Augusteo di Napoli il 5 febbraio. Le date successive toccheranno Battipaglia (1 marzo) e Pagani (17 aprile). Il percorso dei Soul-Food Vocalist costituisce la base artistica del progetto. Dopo The Voice Generations, il gruppo ha intrapreso un cammino di crescita che include l’esibizione all’Apollo Theater di New York e una serie di appuntamenti di rilievo nazionale, tra cui il Premio Ravera, un evento al Palapartenope in omaggio a Pino Daniele e il concerto di fine anno in piazza del Plebiscito.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Pompei, musica e solidarietà: Soul-Food Vocalist per la Cooperativa sociale ‘Il Tulipano’Nella suggestiva cornice degli Scavi di Pompei, la Parvula Domus ospita un evento dedicato alla cultura, alla musica e alla solidarietà.

Pompei, musica e solidarietà: Soul-Food Vocalist per la Cooperativa sociale Il TulipanoNella suggestiva cornice degli Scavi di Pompei, la Parvula Domus ospita un evento dedicato alla cultura, alla musica e alla solidarietà.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

MASSONERIA Il teatino Loris Di Giovanni è il nuovo Gran Maestro⬇ Leggi l'articolo: https://cityne.ws/k6TxZ - facebook.com facebook