Benzinai scattano i controlli | due distributori irregolari tra Lucca e Viareggio

Nella zona tra Lucca e Viareggio, la guardia di finanza ha individuato due distributori di carburante che operavano senza le necessarie autorizzazioni. I controlli rientrano in un’azione volta a verificare la regolarità delle attività nel settore energetico e a garantire la tutela dei consumatori. Le verifiche sono state condotte nelle ultime settimane, portando al sequestro delle attrezzature irregolari.

Lucca, 19 marzo 2026 – Due distributori di carburante irregolari s ono stati scoperti nel corso di controlli effettuati dalla guardia di finanza del comando provinciale di Lucca, nell’ambito di un’azione mirata alla tutela dei consumatori e alla trasparenza dei prezzi nel settore energetico. Irregolarità legate alla comunicazione dei prezzi. Le verifiche, condotte seguendo le direttive del comando generale, hanno interessato l’intera filiera distributiva dei carburanti e si sono concentrate in particolare su due impianti situati tra Lucca e Viareggio. In entrambi i casi sono emerse irregolarità legate alla comunicazione dei prezzi praticati al pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Benzinai, scattano i controlli: due distributori irregolari tra Lucca e Viareggio Articoli correlati Carnevale alle porte, scattano i controlli della guardia di finanza: sequestrati 11 mila articoli irregolariTra i prodotti ritirati dalla vendita in un'attività di Gravina, figurano accessori e gadget per maschere, oltre a costumi destinati ai bambini,... Irregolari in Italia ma pericolosi, a Cosenza scattano due espulsioni e otto accompagnamenti ai CPRDue espulsioni immediate e otto accompagnamenti ai Centri di Permanenza; questo il bilancio delle recenti attività della Questura di Cosenza contro... Una selezione di notizie su Benzinai scattano i controlli due... Temi più discussi: Benzina sopra i 2 euro, gasolio verso i 2,5: scattano i controlli della guardia di finanza; Caro benzina, scattano i controlli della Finanza; In Calabria prezzi medi più alti della benzina: scattano i controlli della Guardia di finanza ai distributori; Benzinai verso lo sciopero? Faib Toscana: Aumento dei prezzi, assurdo scaricare sui gestori il problema. Benzinai, scattano i controlli: due distributori irregolari tra Lucca e ViareggioLucca, 19 marzo 2026 – Due distributori di carburante irregolari sono stati scoperti nel corso di controlli effettuati dalla guardia di finanza del comando provinciale di Lucca, nell’ambito di ... lanazione.it Benzina sopra i 2 euro, gasolio verso i 2,5: scattano i controlli della guardia di finanzaRincari alla pompa dopo le tensioni internazionali. Rafforzate le verifiche sulla filiera dei carburanti. I benzinai: Siamo l’ultimo anello della catena. Se il governo non interviene, pronti allo sci ... lanazione.it Sequestrato il carburante di contrabbando destinato a benzinai compiacenti. Un affare redditizio per la criminalità organizzata: ai clan milioni di euro. Approfondimenti al link nei commenti - facebook.com facebook Morning Weekend – Benzinai, bucanieri, biciclette e altre storie x.com