Irregolari in Italia ma pericolosi a Cosenza scattano due espulsioni e otto accompagnamenti ai CPR

La polizia di Cosenza ha deciso di agire subito contro i migranti irregolari considerati pericolosi. Nel giro di poche ore, sono state eseguite due espulsioni e otto accompagnamenti nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR). Le forze dell’ordine vogliono mettere fine a situazioni di rischio e garantire maggiore sicurezza in città.

Due espulsioni immediate e otto accompagnamenti ai Centri di Permanenza; questo il bilancio delle recenti attività della Questura di Cosenza contro l'immigrazione irregolare. I provvedimenti sono stati adottati nei confronti di cittadini stranieri ritenuti pericolosi per la sicurezza dello Stato, alcuni dei quali già condannati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per associazione con finalità di terrorismo.

