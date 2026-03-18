Il governo ha deciso di ridurre le accise sulla benzina di 25 centesimi, annunciando la misura durante il Tg1 dopo un Consiglio dei ministri convocato d’urgenza. La decisione mira a contrastare le speculazioni e a contenere i costi per i consumatori. L’annuncio è stato dato in prima serata, segnando un intervento immediato su un tema di forte impatto quotidiano.

Un annuncio arrivato in prima serata, direttamente al Tg1, dopo un Consiglio dei ministri convocato d’urgenza. Il governo guidato da Giorgia Meloni interviene sul caro carburanti con un decreto immediato che punta a contenere l’impennata dei prezzi legata alla crisi internazionale e alle tensioni nello stretto di Hormuz. La linea è chiara: abbassare subito i prezzi alla pompa e colpire la speculazione. Per farlo, l’esecutivo ha messo in campo tre misure principali, definite dalla stessa premier come un intervento urgente per difendere famiglie e imprese. Le tre mosse del governo Il decreto carburanti si basa su tre pilastri, che intervengono sia sul prezzo immediato sia sulle dinamiche del mercato. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Meloni taglia la benzina di 25 centesimi e sfida gli speculatori: le 3 mosse del governo

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Stefano Buffagni. . Giorgia Meloni prometteva di tagliare le accise sui carburanti quando era all’opposizione. Oggi che governa, il risultato è l’opposto: +600 milioni di euro di accise nel 2026. Mentre gli italiani pagano benzina e diesel sempre più cari, il govern - facebook.com facebook