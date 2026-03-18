Il governo ha deciso di ridurre temporaneamente di 25 centesimi al litro il prezzo della benzina per fronteggiare l’aumento dei costi causato dalla guerra in Medio Oriente. La misura mira a contenere gli effetti sull’economia dei consumatori e a contrastare le speculazioni sul mercato dei carburanti. La decisione è stata comunicata dopo settimane di aumento dei prezzi alla pompa.

Il governo vara un provvedimento per il taglio temporaneo del costo dei carburanti vista la salita dei prezzi seguita alla guerra in corso da quasi tre settimane in Medio Oriente. Il Consiglio dei ministri ha approvato un taglio di 25 centesimi al litro del prezzo del carburante alla pompa. Secondo quanto riferito da fonti di governo, la misura inizialmente dovrebbe durare 20 giorni. Il governo intenderebbe monitorare l'andamento del conflitto che vede Stati Uniti e Israele contro l'Iran e coinvolge buona parte dei Paesi del Golfo Persico, con il blocco dello Stretto di Hormuz, dal quale transita circa il 20% del petrolio globale. Il decreto, viene riferito, di fatto assorbe e amplia la misura ipotizzata in un primo momento per erogare buoni benzina tramite la social card "Dedicata a te". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Guerra e benzina alle stelle: il governo taglia 25 centesimi al litro e colpisce gli speculatori

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