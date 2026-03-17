Dopo 44 anni dall’attentato alla Sinagoga di Roma nel 1982, la Procura ha iscritto cinque persone nel registro degli indagati. Sono stati notificati gli avvisi di conclusione delle indagini, che coinvolgono i nomi di questi cinque individui. La vicenda si riapre con questa decisione, che segna un nuovo passo nel procedimento giudiziario legato all’attentato.

Dopo 44 anni, la Procura di Roma ha emesso un avviso di conclusione delle indagini nei confronti di cinque persone ritenute corresponsabili dell’ attentato terroristico del 9 ottobre 1982 davanti alla Sinagoga di Roma, che provocò la morte di Stefano Gaj Taché, bambino di appena due anni, e il ferimento di 40 fedeli ebrei. L’episodio, rimasto impresso nella memoria collettiva per la sua brutalità, rappresenta uno dei momenti più tragici della storia del terrorismo in Italia. Leggi anche: Carles Puigdemont è stato arrestato in Sardegna: l’ex presidente della Catalogna arrestato in aeroporto La dinamica dell’attentato. Quel giorno, un commando... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Roma, attentato alla Sinagoga del 1982: dopo 44 anni ci sono 5 indagati, ecco i loro nomi

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