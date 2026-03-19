BELLOMO FI | Gratteri miglior sponsor del Sì ma troppi arresti e poche condanne

Un parlamentare di Forza Italia ha commentato la situazione di un pubblico ministero, sottolineando come sia diventato un simbolo mediatico e di riforma della giustizia, ma evidenziando anche che gli arresti effettuati sono molti, mentre le condanne risultano poche. La sua analisi si concentra sul contrasto tra l’immagine pubblica e i risultati concreti dei procedimenti giudiziari.

Gratteri tra riforma della giustizia e record di arresti: Bellomo (FI) evidenzia il contrasto tra visibilità mediatica e risultati processuali. “Non passa giorno senza che il procuratore Gratteri si dimostri il miglior sponsor per il fronte del sì alla riforma della giustizia. Non solo quando minaccia la libera stampa, con la quale ha già detto che farà i conti dopo il referendum, ma anche e soprattutto perché, sia pure inavvertitamente, ammette il peso dei partiti e delle correnti politiche nell’attuale sistema del Csm. Proprio ciò che rappresenta il principale motivo per votare sì. L’ultimo caso è quello di una trasmissione televisiva, dove si è lasciato andare a un’illuminante affermazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - BELLOMO (FI): “Gratteri miglior sponsor del Sì, ma troppi arresti e poche condanne” Articoli correlati Bellomo (FI) attacca Gratteri: “Parole intimidatorie contro Il Foglio, votare Sì al referendum per fermare la magistratura politicizzata”Scontro sulla giustizia: Bellomo attacca Gratteri e difende il Foglio dopo le polemiche sull’intervista “Chi pratica lo zoppo impara a zoppicare. FI unisce l'Italia del Sì. Tajani: "Noi diversi da Gratteri""Vedo un grande entusiasmo, questa iniziativa sembra un po' unire l'Italia che vuole cambiare, che vuole un Paese più europeo con magistrati che non... Una selezione di notizie su BELLOMO FI Gratteri miglior sponsor del... Discussioni sull' argomento Giustizia. Bellomo (FI): Gratteri miglior sponsor del 'SI', la sua carriera è basata su poche condanne.; Napoli. Torna ‘Vulcanici’ su TV Canale 21: l’ottava stagione si reinventa come ‘PodClub’; Associazione ‘Codici’: crociera da dimenticare; in Corte d’Appello nuovo round con Costa; Napoli. Furto di farmaci oncologici: Rubano (FI), plauso ai Carabinieri e alla Procura. Referendum. Bellomo (FI): avvertimento ‘intimidatorio’ di Gratteri, specchio di arroganza scompostaChi pratica lo zoppo impara a zoppicare. Il procuratore Gratteri, che si occupa da anni di ‘ndranghetisti e camorristi per motivi professionali, ha evid ... teleradio-news.it #DiBellasul28 #Referendum Nicola #Gratteri a #Tv2000: "Anche se dovesse vincere il ‘no’, il governo non si deve dimettere perché la politica non c'entra nulla. Il governo sarà giudicato nel 2027. Dopo 5 anni, si tirerà una linea e ognuno si farà la sua idea, s - facebook.com facebook Virzì: "Gratteri è un vanitoso. Ma voto No perché questa è una riforma grillina. Quelli di Gratteri sono raptus. Il dibattito è inquinato. Non si parla del merito né della tutela dell'indagato". Di @GinevraLeganza x.com