FI unisce l' Italia del Sì Tajani | Noi diversi da Gratteri

Fi ha lanciato un'iniziativa che mira a coinvolgere l'Italia del Sì, con il sostegno di alcuni politici. Tajani ha dichiarato che l'obiettivo è promuovere un Paese più europeo e ha detto che questa proposta si distingue da quella di Gratteri. L'evento ha riscosso un forte entusiasmo tra i partecipanti, che vedono in questa iniziativa un passo verso un cambiamento politico e istituzionale.

"Vedo un grande entusiasmo, questa iniziativa sembra un po' unire l'Italia che vuole cambiare, che vuole un Paese più europeo con magistrati che non siano condizionati nella loro carriera dai partiti politici”. Il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani commenta così l’iniziativa degli azzurri ‘Le frecce del Sì', ossia i treni che negli ultimi due giorni hanno portato in giro per l'Italia la campagna per il Sì al referendum. “È la grande Italia del Sì che vuole cambiare, siamo convinti saranno sempre più cittadini si uniranno e ci sono tante persone di sinistra come Pisapia, Antonio, Di Pietro, Picierno", aggiunge Tajani parlando delle personalità di centrosinistra che si sono espresse a favore di questa riforma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - FI unisce l'Italia del Sì. Tajani: "Noi diversi da Gratteri" Articoli correlati Leggi anche: Tajani rivendica: riforma successo Fi, noi partito delle toghe Leggi anche: Referendum, Tajani: "Noi a favore del Si per giustizia equa. No a magistrati politicizzati" Approfondimenti e contenuti su FI unisce l'Italia del Sì Tajani Noi... Temi più discussi: Marzo 2026: 10 nuovi ristoranti nella Guida MICHELIN Italia; L'alta moda calabrese nel mondo, tra tradizione e innovazione; L’Italia che c’è ma che non ci si sforza di capire; Iran, Consiglio supremo difesa: Via libera a uso delle basi italiane secondo gli accordi. Con la Fiamma Olimpica, Eni unisce l’ItaliaA partire dal 6 dicembre, il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 ha attraversato tutta l’Italia coinvolgendo territori e comunità in cui Eni è presente, in qualità di Premium Partner ... quotidiano.net Con la Fiamma Olimpica, Eni unisce l'Italia(Adnkronos) - A partire dal 6 dicembre, il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 ha attraversato tutta l'Italia coinvolgendo territori e comunità in cui Eni è presente, in qualità di ... ilmattino.it Come l'Italia del rugby è arrivata a battere l'Inghilterra. Un viaggio nella trasformazione di chi perdeva sempre. I meriti di Quesada, il ct filosofo. Ora il Galles x.com La semifinale del Masters 1000 di Indian Wells. Il numero 2 contro il numero 4 del ranking ATP. Jannik Sinner e Alexander Zverev. Alle 21.30 va in scena la partita che vale l’ultimo atto del torneo! CI SARÀ DA DIVERTIRSIIIII! #ItaliaTeam FITP Tennis - facebook.com facebook