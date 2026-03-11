Bellomo FI attacca Gratteri | Parole intimidatorie contro Il Foglio votare Sì al referendum per fermare la magistratura politicizzata
Un rappresentante di Forza Italia ha criticato pubblicamente un magistrato, accusandolo di aver pronunciato parole intimidatorie contro il quotidiano Il Foglio. La polemica nasce in seguito a un’intervista rilasciata dal magistrato, che ha suscitato reazioni e accese discussioni sulla linea della giustizia e sull’orientamento politico di alcuni esponenti. La discussione si è concentrata anche sulla proposta referendaria per modificare il sistema giudiziario.
Scontro sulla giustizia: Bellomo attacca Gratteri e difende il Foglio dopo le polemiche sull’intervista. “Chi pratica lo zoppo impara a zoppicare. Il procuratore Gratteri, che si occupa da anni di ‘ndranghetisti e camorristi per motivi professionali, ha evidentemente mutuato, più o meno inconsciamente, un certo tipo di linguaggio. L’avvertimento intimidatorio con il quale ha replicato a una precisa domanda di una giornalista del “Foglio” è lo specchio dell’arroganza scomposta di certi personaggi che credono di essere al di sopra di tutto e tutti. Tanto più se Gratteri fa esplicitamente riferimento a una rete con la quale il quotidiano diretto da Claudio Cerasa sarebbe costretto a fare i conti dopo il referendum. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
