Un rappresentante di Forza Italia ha criticato pubblicamente un magistrato, accusandolo di aver pronunciato parole intimidatorie contro il quotidiano Il Foglio. La polemica nasce in seguito a un’intervista rilasciata dal magistrato, che ha suscitato reazioni e accese discussioni sulla linea della giustizia e sull’orientamento politico di alcuni esponenti. La discussione si è concentrata anche sulla proposta referendaria per modificare il sistema giudiziario.

Scontro sulla giustizia: Bellomo attacca Gratteri e difende il Foglio dopo le polemiche sull’intervista. “Chi pratica lo zoppo impara a zoppicare. Il procuratore Gratteri, che si occupa da anni di ‘ndranghetisti e camorristi per motivi professionali, ha evidentemente mutuato, più o meno inconsciamente, un certo tipo di linguaggio. L’avvertimento intimidatorio con il quale ha replicato a una precisa domanda di una giornalista del “Foglio” è lo specchio dell’arroganza scomposta di certi personaggi che credono di essere al di sopra di tutto e tutti. Tanto più se Gratteri fa esplicitamente riferimento a una rete con la quale il quotidiano diretto da Claudio Cerasa sarebbe costretto a fare i conti dopo il referendum. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Bellomo (FI) attacca Gratteri: “Parole intimidatorie contro Il Foglio, votare Sì al referendum per fermare la magistratura politicizzata”

