Bce tiene tassi fermi | Con guerra prospettive più incerte

Da webmagazine24.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Banca centrale europea ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse, confermando le scelte delle altre grandi banche centrali. La decisione arriva in un momento di incertezza crescente a causa delle tensioni internazionali e della guerra in corso. La politica monetaria rimane stabile mentre l’economia globale affronta nuove sfide. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale.

(Adnkronos) – Come previsto – imitando quanto già fatto dalle altre grandi banche centrali – oggi il Consiglio direttivo della Bce ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento ribadendo la determinazione "ad assicurare che l’inflazione si stabilizzi sul nostro obiettivo del 2% a medio termine". Ma al tempo stesso l'Eurotower. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Temi più discussi: Bank of Canada tiene fermi tassi, valuta rialzo per evitare inflazione persistente; Bce verso un’altra pausa sui tassi, ma la polveriera Iran preoccupa l’eurozona; L’economia tiene malgrado la guerra (per ora). I tassi-guida resteranno fermi. Dollaro e yuan si rafforzano. Borse colpite ma resilienti; La benzina +25% in un mese mentre la Fed tiene fermi i tassi nonostante l'inflazione al 3,4%.

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