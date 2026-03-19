Bce tiene tassi fermi | Con guerra prospettive più incerte

La Banca centrale europea ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse, confermando le scelte delle altre grandi banche centrali. La decisione arriva in un momento di incertezza crescente a causa delle tensioni internazionali e della guerra in corso. La politica monetaria rimane stabile mentre l’economia globale affronta nuove sfide. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale.

(Adnkronos) – Come previsto – imitando quanto già fatto dalle altre grandi banche centrali – oggi il Consiglio direttivo della Bce ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento ribadendo la determinazione "ad assicurare che l’inflazione si stabilizzi sul nostro obiettivo del 2% a medio termine". Ma al tempo stesso l'Eurotower. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Bce: consiglio tiene fermi i tassi ma con guerra prospettive piu' incerte Leggi anche: Bce tiene i tassi fermi al 2%, discusso il tema dei cambi euro-dollaro Tutti gli aggiornamenti su Bce tiene Temi più discussi: Bank of Canada tiene fermi tassi, valuta rialzo per evitare inflazione persistente; Bce verso un’altra pausa sui tassi, ma la polveriera Iran preoccupa l’eurozona; L’economia tiene malgrado la guerra (per ora). I tassi-guida resteranno fermi. Dollaro e yuan si rafforzano. Borse colpite ma resilienti; La benzina +25% in un mese mentre la Fed tiene fermi i tassi nonostante l'inflazione al 3,4%. Bce tiene tassi fermi: Con guerra prospettive più incerteCome previsto - imitando quanto già fatto dalle altre grandi banche centrali - oggi il Consiglio direttivo della Bce ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento ribadendo ... adnkronos.com Bce, ancora tassi fermi. Con crisi in Medio Oriente impatto sull’inflazionePer la sesta volta consecutiva la Bce non tocca i tassi di interesse, ma la situazione potrebbe cambiare presto ... fortuneita.com MF-Milano Finanza. . Le cinque cose da sapere prima dell’apertura dei mercati nel Caffè Affari (ristretto) di mercoledì 18 marzo, a cura di @elisa__piazza #milanofinanza #classcnbc #wallstreet #bce #finanza Scopri la nuova app di Milano Finanza-Class CN - facebook.com facebook