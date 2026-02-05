Bce tiene i tassi fermi al 2% discusso il tema dei cambi euro-dollaro

La Banca centrale europea mantiene i tassi di interesse al 2%, come previsto. La Bce ha confermato che l'inflazione dovrebbe stabilizzarsi intorno al 2% nel medio termine. Nel frattempo, si è parlato anche del cambio euro-dollaro, ma niente novità ufficiali in merito.

Roma, 5 feb. (askanews) – Tassi di interesse fermi al 2% nell’area euro, come da attese. Secondo la Banca centrale europea “l’inflazione dovrebbe stabilizzarsi sull’obiettivo del 2% a medio termine”. Mentre “l’economia continua a mostrare buona capacità di tenuta in un difficile contesto mondiale”, recita il comunicato diffuso a seguito del Consiglio direttivo. E nonostante le pressioni combinate che arrivano dai cambi valutari e dai dazi commerciali, l’istituzione non mostra correzioni di rotta per il futuro prossimo, posto che non si vincola ad alcun percorso predeterminato sui tassi. “Direi senz’altro che siamo in una buona posizione e che l’inflazione è in una buona posizione”, ha affermato la presidente, Christine Lagarde nella conferenza stampa al termine del Consiglio direttivo.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Nonostante i tassi di interesse della Bce rimangano invariati al 2%, il costo dei mutui continua a salire.

