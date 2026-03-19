Bce | consiglio tiene fermi i tassi ma con guerra prospettive piu' incerte

La Banca centrale europea ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse nel suo consiglio di governo. La decisione è stata presa nonostante le prospettive economiche siano diventate più incerte a causa delle tensioni geopolitiche e delle conseguenti instabilità sui mercati finanziari. La riunione si è svolta oggi a Roma, con i membri che hanno analizzato la situazione senza apportare modifiche alle politiche monetarie in vigore.

Roma, 19 mar. - (Adnkronos) - Come previsto - imitando quanto già fatto dalle altre grandi banche centrali - oggi il Consiglio direttivo della Bce ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento ribadendo la determinazione "ad assicurare che l'inflazione si stabilizzi sul nostro obiettivo del 2% a medio termine". Ma al tempo stesso l'Eurotower riconosce come "la guerra in Medio Oriente ha reso le prospettive significativamente più incerte, generando rischi al rialzo per l'inflazione e rischi al ribasso per la crescita economica". "Il conflitto - si spiega nella notas conclusiva decon Consiglio - avrà un impatto rilevante sull'inflazione a breve termine tramite i rincari dei beni energetici. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Bce: consiglio tiene fermi i tassi ma con guerra prospettive piu' incerte Articoli correlati Leggi anche: Bce tiene i tassi fermi al 2%, discusso il tema dei cambi euro-dollaro La Fed tiene tassi fermi ma è allarme inflazioneL'incertezza sul futuro dell'economia statunitense è stato il tema principale della riunione di ieri della Federal Reserve. Una selezione di notizie su Bce consiglio tiene fermi i tassi ma... Discussioni sull' argomento Rischi geopolitici sottovalutati, no ad allentamento norme bancarie - Bce; La Fed tiene tassi fermi ma è allarme inflazione. Bce, tassi ancora fermi al 2% ma rate dei mutui variabili a rischio rincari: ecco perchéL’istituto di Francoforte ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse dell’area euro al 2% sulla scia dei timori legati alla guerra in Medio Oriente ... corriere.it Bce, oggi la riunione del Consiglio direttivo con la decisione sui tassi d’interesseLeggi su Sky TG24 l'articolo Bce, oggi la riunione del Consiglio direttivo con la decisione sui tassi d’interesse ... tg24.sky.it Attesi tassi fermi al 2% nella riunione del 19 marzo: la BCE resta prudente tra shock energetico, tensioni geopolitiche e scenari incerti sulla crescita e sull’inflazione. - facebook.com facebook BCE: banche UE resilienti, patrimonializzazione e qualità degli attivi ai massimi dal 2020 • La BCE segnala un settore bancario europeo resiliente: CET1 al 16,18%, NPL al 2,18% e LCR al 158,6%, con focus su stress test e gestione dei rischi geopolitici … x.com