Bayern ingiocabile l’Atalanta è travolta 4-1 | anche l’ultima italiana saluta la Champions

L’Atalanta è stata sconfitta 4-1 dal Bayern Monaco nella partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League, con il risultato che ha concluso la loro avventura europea. La squadra tedesca ha dimostrato una performance superiore, portando a casa la vittoria e eliminando gli italiani dalla competizione. La partita si è conclusa con un punteggio complessivo che ha sancito la fine del cammino europeo dell’Atalanta.

Bergamo, 18 marzo 2026 – È finita la cavalcata europea dell’Atalanta con un altro prevedibile tonfo a Monaco, con un 4-1 comunque pesante come punteggio, ma al termine di una partita non a senso unico come otto giorni fa. Per 53 minuti la Dea ha giocato la sua partita, subendo chiaramente la superiorità tecnica dominante del Bayern, spinto peraltro dai 72mila dell’Allianz Arena, ma senza farsi travolgere come all’andata, finendo sotto sull’unico errore difensivo, un braccio allungato ingenuamente da Scalvini al 22’ su tiro ravvicinato d i Kane per il penalty trasformato dal britannico, sfiorando anche il pari al 43’ con un colpo da pochi passi di Pasalic murato da Urbig. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bayern ingiocabile, l’Atalanta è travolta 4-1: anche l’ultima italiana saluta la Champions Articoli correlati Champions League, troppo Bayern per l’Atalanta: Dea travolta 6-1I nerazzurri di Palladino subiscono una parziale di 6-1 negli ottavi di Champions League entrando nella storia come il quarto peggior passivo subito... Champions League, Atalanta travolta ancora dal Bayern: 4-1 e bavaresi ai quartiL’Atalanta viene travolta dal Bayern Monaco anche nel ritorno degli ottavi di Champions ed è fuori dalla competizione. BIG WIN in ITALIA !! 1-6 Atalanta vs Bayern Munchen Highlights UEFA Champions League 2026 Approfondimenti e contenuti su Bayern ingiocabile Temi più discussi: Palladino: 'Bayern a tratti ingiocabile, sapremo reagire'. VIDEO; Palladino analizza la batosta col Bayern: Ci farà crescere; Il ko con il Bayern non è stata solo questione di scelte tattiche, ma il sostegno adesso è da ripagare; Champions League, lo sfogo di Palladino: Bayern ingiocabile. Bayern Monaco-Atalanta 4-1: video, gol e highlightsIl Bayern Monaco cala il poker nella gara di ritorno in casa ed elimina l'Atalanta dalla Champions, regalandosi il Real Madrid ai quarti. Il rigore di Kane rompe l'equilibrio nel primo tempo, poi l'at ... sport.sky.it Champions: il Bayern non fa sconti all'Atalanta e vince 4-1 a MonacoI gol di Kane (doppietta al 25' e 54') poi Karl al 56' e Diaz al 70'. Per la Dea rete di Samardzic alll'85' (ANSA) ... ansa.it Palladino: “Il Bayern Monaco a tratti è ingiocabile, mi ha impressionato” - facebook.com facebook Palladino dopo la goleada subita: "Il Bayern è ingiocabile, la sconfitta ci farà crescere" x.com