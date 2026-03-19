Champions League Atalanta travolta ancora dal Bayern | 4-1 e bavaresi ai quarti

L’Atalanta è stata sconfitta dal Bayern Monaco nel match di ritorno degli ottavi di Champions League con il risultato di 4-1. La partita si è conclusa con i bavaresi qualificati ai quarti di finale, mentre la squadra italiana ha terminato la competizione. La sfida si è svolta in un clima di grande intensità, con entrambe le formazioni in campo per ottenere il risultato.

L’Atalanta viene travolta dal Bayern Monaco anche nel ritorno degli ottavi di Champions ed è fuori dalla competizione. I bavaresi, già vittoriosi all’andata a Bergamo per 6-1, si impongono per 4-1 all’Allianz Arena e accedono ai quarti, dove affronteranno il Real Madrid. Grande protagonista del match Kane, che sigla il vantaggio su rigore (25') e poi il raddoppio (54'). Nella ripresa Karl firma il tris (56') e Diaz completa il poker (70'). Nel finale la Dea accorcia le distanze con Samardzic (86'). New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Champions League, Atalanta travolta ancora dal Bayern: 4-1 e bavaresi ai quarti Articoli correlati Risultati Champions League LIVE: Atalanta travolta dal Bayern, Tottenham a picco con l’Atleticodi Redazione JuventusNews24Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso... Atalanta travolta con punteggio tennistico: Dea umiliata dal Bayern Monaco in Champions LeagueL’Atalanta è stata travolta dal Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale della Champions League e nei fatti la lotta per il passaggio del... Champions League ottavi: Atalanta-Bayern e tutte le partite su Sky e NOW Aggiornamenti e notizie su Champions League Temi più discussi: Champions League, Atalanta travolta 6-1 dal Bayern Monaco; Champions: League: Bayern troppo forte fa 6-1, è notte fonda Atalanta; Champions League, Atalanta travolta dal Bayern Monaco; Champions League: Atalanta travolta dal Bayern. Bene Atletico e Galatasaray. Male il Chelsea. L’Atalanta ne prende altri quattro dal Bayern: finisce la Champions delle italiane, definiti i quartiIl Bayern Monaco travolge l'Atalanta 4-1con un super Kane: finisce l'avventura delle italiane in Champions League ... fanpage.it Bayern Monaco-Atalanta 4-1: video, gol e highlightsIl Bayern Monaco cala il poker nella gara di ritorno in casa ed elimina l'Atalanta dalla Champions, regalandosi il Real Madrid ai quarti. Il rigore di Kane rompe l'equilibrio nel primo tempo, poi l'at ... sport.sky.it Champions League, Bayern-Atalanta 4-1. Poker dei tedeschi che vanno ai quarti A Monaco gli uomini di Palladino avrebbero dovuto vincere con sei reti di scarto per passare il turno. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/0 - facebook.com facebook #BayernMonacoAtalanta diretta #ChampionsLeague: segui il ritorno degli ottavi di finale LIVE x.com