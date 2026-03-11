Champions League troppo Bayern per l’Atalanta | Dea travolta 6-1

Nel match di Champions League, l’Atalanta ha subito una sconfitta pesante contro il Bayern Monaco, con il risultato di 6-1 negli ottavi di finale. La squadra di Palladino si è trovata a dover affrontare un avversario molto più forte, finendo per subire uno dei peggiori passivi mai registrati da una formazione italiana in Europa. La partita si è conclusa con una vittoria netta per il Bayern.

I nerazzurri di Palladino subiscono una parziale di 6-1 negli ottavi di Champions League entrando nella storia come il quarto peggior passivo subito da una squadra italiana in Europa Si complica già agli ottavi di finale l'avventura in UEFA Champions League dell'Atalanta. La squadra bergamasca è stata travolta dal Bayern Monaco con una pesante sconfitta per 6-1, un risultato che evidenzia il divario tecnico tra il club italiano e una delle principali candidate alla vittoria finale della competizione. L'Atalanta rappresentava l'ultima squadra della Serie A ancora in corsa nel torneo, dopo le eliminazioni nelle fasi precedenti delle altre italiane.