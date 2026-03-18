Probabili formazioni Bayern Monaco Atalanta | le ultime sulle possibili scelte di Kompany e Palladino

Per la sfida di ottavi di Champions League, il Bayern Monaco e l’Atalanta si preparano a scendere in campo con probabili formazioni guidate rispettivamente da Kompany e Palladino. Sebbene la qualificazione sembri ormai impossibile, entrambe le squadre sono determinate a disputare l’incontro con le migliori risorse a disposizione. La partita rappresenta comunque un’occasione importante per mostrare le proprie qualità in una vetrina internazionale.

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