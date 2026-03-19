Bavaglio paraschizzi al collo sorrisone e pollice in su | la foto che inguaia Delmastro col ristoratore condannato per mafia

Una foto scattata nell’ottobre 2023 mostra Andrea Delmastro con Mauro Caroccia, ristoratore condannato per mafia, che sorride e alza il pollice. Nel fotogramma, Delmastro indossa un bavaglio paraschizzi al collo e si vede sorridere. La scena ha suscitato attenzione e ha portato a interrogativi sulle circostanze dello scatto.

C’è una foto che risale all’ottobre 2023 di Andrea Delmastro con l’imprenditore Mauro Caroccia. L’immagine scovata da Repubblica mostra il sottosegretario alla Giustizia che, bavaglio paraschizzi al collo, fa il gesto del pollice in su sorridendo accanto all’uomo considerato dai giudici prestanome del clan Senese. La foto era stata scattata all’interno di uno dei ristoranti della famiglia Caroccia con la didascalia: «Sottosegretario alla Giustizia Delmastro. Anche lui ha scelto il vero baffo». Sarebbe in quel momento, secondo Repubblica, che i due sono entrati per la prima volta in contatto. Da lì sarebbe nato un rapporto che in un anno dopo... 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Ecco la nuova foto che inguaia Conte: in posa col "megafono" di Al QassamNon solo lo storico braccio destro del filo Hamas Mohammad Hannoun, ovvero Sulaiman Hijazi, alla Camera su invito dei 5 Stelle. Bufera sul sottosegretario Delmastro: era socio di un ristorante con la figlia di un condannato per mafiaAndrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia e importante deputato di Fratelli d’Italia, è al centro di un nuovo caso che lo mette in imbarazzo.