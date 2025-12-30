Ecco la nuova foto che inguaia Conte | in posa col megafono di Al Qassam

Ecco la recente immagine che coinvolge Conte, ritratto con un oggetto associato alle Brigate Al Qassam. La foto si aggiunge ad altre recenti apparizioni, come quella di Sulaiman Hijazi, vicino a figure legate a Hamas. Questi eventi sollevano nuove questioni sulla presenza e il ruolo delle personalità pubbliche in contesti controversi, richiedendo un’analisi accurata e obiettiva delle implicazioni politiche e sociali.

Non solo lo storico braccio destro del filo Hamas Mohammad Hannoun, ovvero Sulaiman Hijazi, alla Camera su invito dei 5 Stelle. Anche Wael Hamdan Ibrahim Al-Dahdouh, ovvero il capo dell'ufficio di Al Jazeera a Gaza. Con lui, ancora, il leader del movimento Giuseppe Conte, la deputata Stefania Ascari, così come Laura Boldrini del Pd. Peccato, però, che Al-Dahdouh non sia proprio estraneo ai legami con i filo Hamas, e tra loro c'è proprio uno dei nove arrestati nella maxi inchiesta su Hamas, Riyad Adbelrahim Jaber Albustanji, il giordano che al momento dell'arresto si trovava a Modena, ma che abita stabilmente in Norvegia, spesso viene in Italia e si reca in Cisgiordania.

