Batosta Gattuso Conte non fa prigionieri | il messaggio è chiaro
Gennaro Gattuso si prepara a un match decisivo a fine marzo nei playoff per la qualificazione ai Mondiali. La sfida contro l’Italia di Antonio Conte si avvicina e il tecnico calabrese sa che non può sbagliare. La pressione sale, e i tifosi aspettano una risposta sul campo.
Gennaro Gattuso si giocherà tantissimo a fine marzo nei playoff della nazionale per l’accesso ai prossimi Mondiali. E intanto il messaggio di Antonio Conte verso di lui è chiarissimo. Ecco che cosa è successo. Manca ormai un mese e mezzo all’importantissimo appuntamento di fine marzo con i playoff per l’accesso ai Mondiali di calcio che si terranno la prossima estate negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. L’Italia, per la terza volta consecutiva, dovrà passare per i temutissimi spareggi. E la speranza è che – dopo le delusioni contro Svezia e Macedonia del Nord – la terza volta vada finalmente bene.🔗 Leggi su Sportface.it
