Il Basket Divisione regionale 1 vede il Gaetano Scirea ottenere una vittoria importante contro gli Audace Bombers Bologna, con il punteggio finale di 70-77. Dopo una rimonta, la squadra si conferma in zona playoff, mantenendo posizioni di rilievo nel gruppo delle inseguitrici del vertice. La partita si è sviluppata con parziali equilibrati, evidenziando l’energia e la determinazione del team nel proseguire la stagione.

Bellissima vittoria per il Gaetano Scirea che, grazie a una grande rimonta, sbanca il campo degli Audace Bombers Bologna per 70-77 (parziali 29-15; 39-33; 61-56) e si conferma in piena zona playoff, nel gruppo delle inseguitrici del terzetto di testa. Eppure in terra bolognese l’avvio è tremendo: Gandolfi e Buriani fanno male dalla lunga distanza, scavando subito un importante solco. Praticamente doppiati nel primo quarto, i bianconeri risalgono nella seconda frazione, grazie alle triple di Panzavolta e Agatensi che rimettono lo Scirea in scia all’intervallo. Dopo un terzo quarto di sostanziale equilibrio, sono gli ultimi 10’ a decidere il match: Biandolino e Bassi si uniscono alla festa, mentre Agatensi continua a martellare; in difesa, i ragazzi di Solfrizzi concedono meno di un punto al minuto, così nel finale si concretizza il sorpasso, che frutta un pesante blitz in trasferta, ottimo per il morale e per la classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Divisione regionale 1. Scirea, blitz da playoff

