Basket in Divisione Regionale 2 spicca a Pisa DREAM-US Livorno

Nel campionato di Divisione Regionale 2, girone della Costa, si avvicina la penultima giornata di andata prima dell’inizio del 2026. Le squadre pisane DREAM e Devitalia IES affrontano incontri significativi contro due delle vicecapoliste, offrendo un momento importante per valutare le proprie prestazioni e proseguire nel torneo con attenzione e determinazione.

Pisa, 8 gennaio 2026 – La penultima giornata di andata, prima del nuovo anno, nel campionato di Divisione Regionale 2, girone della Costa, vede le squadre pisane DREAM e Devitalia IES di scena in gare molto impegnative con due delle vicecapoliste. Il DREAM Basket ospita, venerdì alle 21,15 al PalaDream di Via Belli, la US Livorno, mentre la IES è di scena sabato sul campo della AutoEtruria Volterra. Più tranquillo sembra invece il compiuto dell'altra seconda in classifica GMV, sul campo del più modesto Basket Follonica.. GMV – Superata nettamente, sul parquet ed in classifica, la Libertas Liburnia di Livorno, il quintetto di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli è a quattro punti dalla vetta, occupata da Fortezza Livorno, che ha perso l'imbattibilità nel derby con US, pure secondo insieme ai ragazzi di Ghezzano e a Volterra.

