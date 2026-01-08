Unicusano Avellino Basket-Estra Pistoia al via la prevendita dei biglietti per il match
È aperta la prevendita online dei biglietti per il match tra Unicusano Avellino Basket e Estra Pistoia, in programma domenica 11 gennaio alle ore 18. I tifosi possono acquistare i biglietti in anticipo attraverso il servizio online, garantendo l’ingresso alla partita. Si invita a procedere con l’acquisto in anticipo per evitare eventuali disguidi all’ingresso.
Prevendita biglietti onlineL’Unicusano Avellino Basket comunica che è aperta la prevendita online per il match in programma domenica 11 gennaro alle ore 18.00 contro la Estra Pistoia, incontro valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest.I ticket potranno essere. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Unicusano Avellino Basket-Gemini Mestre, al via la prevendita dei biglietti
Leggi anche: Unicusano Avellino Basket-Dole Rimini, al via la prevendita dei biglietti
Serie A2 Old Wild West 2025/26 - Risultati 20^ giornata; Serie A2, la preview della 20^ giornata; FERRARI SALUTA CIVIDALE,UFFICIALE ALLA VIRTUS,BRINDISI,RIMINI E PESARO IN VETTA; A2 1^R: Ueb del dopo Ferrari riparte da quarta.
Avellino Basket a Livorno, coach Di Carlo avverte: «Sfida durissima, ma senza paura» - Alla vigilia del match contro la Libertas, interviene il coach dell’Unicusano Avellino Basket tra ricordi, ambizioni e la voglia di misurarsi contro una big del campionato ... orticalab.it
L’Avellino Basket riparte da Livorno: una sfida che vale doppio - Con la classifica cortissima e il valore delle due squadre, la gara contro Libertas Livorno rappresenta un vero e proprio snodo stagionale. orticalab.it
Unicusano Avellino Basket, il campionato riparte da Livorno - Il nuovo anno per l’Unicusano Avellino Basket si apre con la trasferta sul campo della Libertas Livorno, match valido per la prima giornata di ritorno. msn.com
E' stato un impegno complicato per l'Unicusano Avellino Basket sul campo di Livorno. Gli irpini sono stati sconfitti 82-77 dagli amaranto, gara nella quale si è dovuto far a meno di Chandlerfrenato da un problema muscolare. #LUnicusanoAvellinoBasketfrenaLi - facebook.com facebook
Unicusano Avellino, la preview del match con Cividale @Sportando x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.