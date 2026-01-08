Unicusano Avellino Basket-Estra Pistoia al via la prevendita dei biglietti per il match

È aperta la prevendita online dei biglietti per il match tra Unicusano Avellino Basket e Estra Pistoia, in programma domenica 11 gennaio alle ore 18. I tifosi possono acquistare i biglietti in anticipo attraverso il servizio online, garantendo l’ingresso alla partita. Si invita a procedere con l’acquisto in anticipo per evitare eventuali disguidi all’ingresso.

  Prevendita biglietti onlineL’Unicusano Avellino Basket comunica che è aperta la prevendita online per il match in programma domenica 11 gennaro alle ore 18.00 contro la Estra Pistoia, incontro valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest.I ticket potranno essere. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

