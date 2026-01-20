Unicuasano Avellino Basket-Victoria Libertas Pesaro al via la prevendita dei biglietti

È disponibile online la prevendita dei biglietti per il match tra Unicusano Avellino Basket e Victoria Libertas Pesaro, in programma mercoledì 21 gennaio alle ore 20. Gli appassionati possono acquistare i titoli di ingresso in anticipo, garantendo la partecipazione alla partita. Si consiglia di prenotare con anticipo per assicurarsi un posto e vivere l’evento in modo semplice e sicuro.

L'Unicusano Avellino Basket comunica che è aperta la prevendita online per il match in programma mercoledì 21 gennaio alle ore 20.30 contro la Victoria Libertas Pesaro, incontro valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest.Dove acquistare i ticketI ticket potranno.

