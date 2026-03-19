Il Barcellona sta valutando la possibilità di prolungare il prestito di Rashford, il calciatore attualmente in prestito dal club, con l'obiettivo di posticipare il pagamento di 26 milioni di euro previsto per il trasferimento. La società spagnola sta negoziando con il club proprietario del cartellino, mentre le parti sono al lavoro per definire i dettagli dell’operazione. La decisione potrebbe influenzare i piani futuri del giocatore.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Negli ultimi mesi, il mercato calcistico ha visto diverse trattative e movimenti strategici. Tra i nomi più chiacchierati c’è quello di un attaccante di Manchester United, un giocatore che, a dispetto del suo ruolo marginale nell’era di Hansi Flick, ha attirato l’attenzione del Barcellona. I Catalani sono decisi a mantenere il giovane talento a disposizione, dimostrando un forte interesse nel rinegoziare le condizioni economiche del contratto. La situazione attuale dei due club è piuttosto complessa, ma i segnali di apertura sono evidenti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Barcellona punta a estendere il prestito di Rashford per rimandare i 26 milioni di trasferimento.

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