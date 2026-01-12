Rashford punta ad altri trofei dopo il primo trofeo con il Barcellona

Marcus Rashford, in prestito dal Manchester United, ha recentemente conquistato la sua prima vittoria con il Barcellona, vincendo la Supercoppa spagnola contro il Real Madrid. Ora, l’attaccante mira a conseguire altri trofei con il club catalano, consolidando il suo ruolo e contribuendo ai successi futuri del team. Questo risultato rappresenta un passo importante nella sua carriera e nel percorso con il Barcellona.

2026-01-12 15:07:00 Non si placano le voci a seguito dell'ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L'attaccante in prestito dal Manchester United è uscito dalla panchina per superare il Real Madrid nella finale di Supercopa L'attaccante del Barcellona Marcus Rashford spera che la drammatica vittoria della Supercoppa spagnola di domenica sul Real Madrid sia il primo di molti trofei che vincerà con il club catalano. Rashford è uscito dalla panchina nella vittoria per 3-2 del Clasico del Barcellona a Jeddah e ha contribuito ad assicurarsi il primo trofeo nazionale della stagione spagnola.

