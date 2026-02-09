Meloni | Per la sinistra la satira è sacra solo se è contro di noi Et voilà la difference Blanchard

La polemica esplode nel mondo politico dopo la partecipazione di Andrea Pucci a Sanremo. Il Partito Democratico solleva dubbi e accusa il comico di essere di destra, fascista e omofobo, per alcune battute su Pd e Schlein. La questione diventa subito calda, con parlamentari che chiedono spiegazioni e critiche che si moltiplicano sui social. La tensione tra le parti cresce, mentre il pubblico si chiede se si tratti di satira o di provocazione.

Prima il Partito democratico monta la polemica con i suoi parlamentari ed esponenti in Vigilanza Rai sulla partecipazione a Sanremo del comico Andrea Pucci, definito “palesemente di destra, fascista omofobo” per aver fatto battute sul Pd e sulla segretaria Elly Schlein. Una volta scatenato il caso, aver trascinando dentro anche le altre forze dell’opposizione al governo che da quasi tre anni sembrano rincorrersi sui temi come fanno i bambini che giocano ad “acchiapparella”, e dopo aver dato vita anche sui social a una gogna mediatica scandita da minacce e insulti, l’obiettivo è raggiunto: Pucci annuncia il passo indietro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Meloni incandescente sul caso Pucci: “Da sinistra doppiopesismo, solo se attaccano me è satira”

La Premier Giorgia Meloni si infiamma sul caso Pucci.

Pucci, Meloni spiana la sinistra: "Se attaccano me è satira, ma su di loro..."

Giorgia Meloni difende Andrea Pucci dopo le polemiche di Sanremo.

meloni per la sinistraMeloni difende ancora Pucci e punge la sinistra: Quando attaccano me è satira, quando lo fanno con Schlein è sessismo?Giorgia Meloni torna sul caso Pucci dopo il passo indietro da Sanremo 2026: dalle accuse di doppiopesismo al confronto con la satira di Natangelo, ecco cosa è successo. gay.it

meloni per la sinistraLa presidente del Consiglio ha dedicato un lungo post al comico che ha deciso non partecipare a Sanremo, con l’unico obiettivo di attaccare i suoi rivali politiciLa presidente del Consiglio ha dedicato un lungo post al comico che ha deciso non partecipare a Sanremo, con l’unico obiettivo di attaccare i suoi rivali politici ... linkiesta.it

