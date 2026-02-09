Meloni | Per la sinistra la satira è sacra solo se è contro di noi Et voilà la difference Blanchard
La polemica esplode nel mondo politico dopo la partecipazione di Andrea Pucci a Sanremo. Il Partito Democratico solleva dubbi e accusa il comico di essere di destra, fascista e omofobo, per alcune battute su Pd e Schlein. La questione diventa subito calda, con parlamentari che chiedono spiegazioni e critiche che si moltiplicano sui social. La tensione tra le parti cresce, mentre il pubblico si chiede se si tratti di satira o di provocazione.
Prima il Partito democratico monta la polemica con i suoi parlamentari ed esponenti in Vigilanza Rai sulla partecipazione a Sanremo del comico Andrea Pucci, definito “palesemente di destra, fascista omofobo” per aver fatto battute sul Pd e sulla segretaria Elly Schlein. Una volta scatenato il caso, aver trascinando dentro anche le altre forze dell’opposizione al governo che da quasi tre anni sembrano rincorrersi sui temi come fanno i bambini che giocano ad “acchiapparella”, e dopo aver dato vita anche sui social a una gogna mediatica scandita da minacce e insulti, l’obiettivo è raggiunto: Pucci annuncia il passo indietro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Meloni incandescente sul caso Pucci: “Da sinistra doppiopesismo, solo se attaccano me è satira”
La Premier Giorgia Meloni si infiamma sul caso Pucci.
Pucci, Meloni spiana la sinistra: "Se attaccano me è satira, ma su di loro..."
Giorgia Meloni difende Andrea Pucci dopo le polemiche di Sanremo.
Argomenti discussi: L'analisi di Meloni sul referendum Giustizia: la sinistra cerca il blitz ma tra i loro elettori tanti voteranno per il Sì; Renzi: La scissione di Vannacci farà molto male a Meloni. Per la sinistra è un assist, ma ora diamoci una mossa; Pucci rinuncia a Sanremo, Meloni attacca la sinistra: Spaventosa deriva illiberale. La Russa lo chiama: Ripensaci; Referendum, Renzi: Per Meloni questo voto è un diversivo, più della sconfitta teme Vannacci.
Meloni difende ancora Pucci e punge la sinistra: Quando attaccano me è satira, quando lo fanno con Schlein è sessismo?Giorgia Meloni torna sul caso Pucci dopo il passo indietro da Sanremo 2026: dalle accuse di doppiopesismo al confronto con la satira di Natangelo, ecco cosa è successo. gay.it
La presidente del Consiglio ha dedicato un lungo post al comico che ha deciso non partecipare a Sanremo, con l’unico obiettivo di attaccare i suoi rivali politiciLa presidente del Consiglio ha dedicato un lungo post al comico che ha deciso non partecipare a Sanremo, con l’unico obiettivo di attaccare i suoi rivali politici ... linkiesta.it
Giorgia Meloni, quella che la sinistra è illiberale e Pucci poverino non può neanche fare satira, ha querelato il comico Daniele Fabbri e gli ha chiesto 20 000 euro per parole come “puzzona” e “caccolona”. #giorgieloni facebook
La sinistra che ora dice che Meloni pensa a Sanremo è la sinistra che ha chiesto due giorni fa al Governo di censurare un comico a Sanremo. Quindi prima Meloni doveva pensare a Sanremo, ora sbaglia a pensare a Sanremo #comici #sinistra #Sanremo20 x.com
