Bar Carlino è una festa | la notte delle stelle tra musica e pallone È bello essere qui

La notte delle stelle allo stadio Olimpico di Roma ha visto il ritorno del Bar Carlino, un evento che ha coinvolto musica e pallone. La serata ha attirato numerosi spettatori, tra cui tifosi e appassionati, che hanno condiviso l’atmosfera tra festeggiamenti e ricordi. Ricordando il 14 maggio 2025, quando il Bologna ha conquistato la Coppa Italia battendo il Milan 1-0, molti hanno partecipato alla celebrazione.

Bologna, 19 marzo 2026 – Tutto in una notte, di nuovo allo stadio Olimpico di Roma. È ancora dolce il ricordo del 14 maggio 2025, sera in cui il Bologna ha vinto la Coppa Italia contro il Milan per 1-0. Con questo spirito, alle 18, si è tenuto il pre-partita sotto i portici Unesco di via Saragozza 81, dove si trova la Pasticceria Caffetteria Neri, con il solito parterre di ospiti che fanno il tifo per il Bologna. Bar Carlino 2026 Roma - Bologna Sulle ali della musica con il pianista Francesco Cavestri, giovane stella del jazz made in Bologna tra una lezione di musica alle scuole medie a indirizzo musicale, il conservatorio e un calcio al pallone nel cortile dell’istituto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bar Carlino è una festa: la notte delle stelle, tra musica e pallone. “È bello essere qui” Articoli correlati Bar Carlino è una festa, una calda atmosfera: la carica della politica e il duello tra calcio e cucinaBologna, 12 marzo 2026 – Una marea rossoblù sfila in via Saragozza, sotto il portico più bello del mondo, quello di San Luca. Leggi anche: Bar Carlino in kilt, il portico si accende con i balli folkloristici: la musica di Campi Contenuti e approfondimenti su Bar Carlino Temi più discussi: Bar Carlino è una festa, una calda atmosfera: la carica della politica e il duello tra calcio e cucina; Bar Carlino: ospiti, musica, cibo e passione. Da Nervo a Bignami, fino a Casini; Bar Carlino, musica e tifo. Rea, giovane cantautrice: Rinasco come i rossoblù; Mancinelli e Cavestri. Pre-partita a Bar Carlino per sostenere i rossoblù contro la Roma. Cavestri a Bar Carlino: Il mio jazz? È per tutti. Come le sfide al Dall’AraIl 33enne musicista si racconta alla trasmissione a firma Il Resto del Carlino. La sua passione nata sui banchi delle Guido Reni, le medie musicali ... ilrestodelcarlino.it Bar Carlino 2026 | Ep 12 Roma - BolognaDopo il grande successo della scorsa stagione, Bar Carlino torna per accompagnare il Bologna nella sua avventura europea. I giornalisti de il Resto del Carlino vi aspettano sotto i portici della stori ... msn.com Tutto in una notte, a Roma. A Bar Carlino sono prontissimi a supportare i rossoblù impegnati negli Ottavi di Europa... - facebook.com facebook