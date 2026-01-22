Bar Carlino in kilt il portico si accende con i balli folkloristici | la musica di Campi

Il Bar Carlino in kilt si anima con i balli folkloristici, accompagnati dalla musica di Campi. Questo evento rappresenta un momento di convivialità e tradizione, creando un’atmosfera autentica e coinvolgente. A Bologna, il 22 gennaio 2026, si è vissuto un pomeriggio all’insegna della cultura e dello spirito comunitario, anche in occasione della partita di calcio tra Bologna e Celtic, conclusa con un pareggio in rimonta.

Bologna, 22 gennaio 2026 – Una partita da dentro o fuori. Ma alla fine il Bologna di Italiano pareggia (in rimonta) per 2-2 contro gli scozzesi del Celtic. Un risultato che non accontenta nessuna delle due squadre, soprattutto i rossoblù. In ogni caso prima della partita di Europa League, a caricare la squadra è il ritorno di Bar Carlino. Davanti la Pasticceria Neri va in scena il salotto targato il Resto del Carlino sotto il portico più bello del mondo, quello di San Luca. Una marea scozzese si è abbattuta in via Saragozza. È l’eco di due tifoserie calde ed entrambe vogliose di vincere una partita importantissima che potrebbe dare al Bologna l’accesso alla seconda fase di Europa League. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bar Carlino in kilt, il portico si accende con i balli folkloristici: la musica di Campi Leggi anche: “Torpignattara è antifascista”, alle ronde di Forza Nuova il quartiere risponde con musica e balli Leggi anche: Gastronomia, musica e tradizione: Futani si accende con la "Festa della Castagna" La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Bar Carlino, giovedì torna la festa. Tutti al salotto rossoblù da Neri. Ecco gli ospiti della serataDalle 17, vi aspettiamo in via Saragozza, sotto il portico Unesco, prima del match contro il Celtic. Tanti tifosi al pre-partita: dalla pugile Pamela Malvina Noutcho Sawa all’ex bomber Marco Negri ... ilrestodelcarlino.it Bologna in Champions, ecco ‘Bar Carlino’. Il pre-partita live per vivere il sogno europeoUna città e una società che camminano a braccetto, ora guardando le stelle della Champions League, un traguardo storico che non veniva raggiunto da sessant’anni. E il Carlino, giornale simbolo di ... ilrestodelcarlino.it Dal 17 gennaio al 1 febbraio al Teatro San Carlino è in programma Hänsel e Gretel, il viaggio del coraggio Uno spettacolo tra musica dal vivo, burattini e attori Teatro San Carlino - facebook.com facebook

