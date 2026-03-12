Il Bar Carlino si anima con un clima di festa, tra musica, risate e tanta passione. Una folla di tifosi rossoblù si raduna in via Saragozza, sotto il portico di San Luca, creando un’atmosfera vibrante. La scena vede persone che discutono di calcio, mentre altri assaporano piatti tipici, in un mix di entusiasmo e convivialità che coinvolge tutti i presenti.

Bologna, 12 marzo 2026 – Una marea rossoblù sfila in via Saragozza, sotto il portico più bello del mondo, quello di San Luca. L’occasione è l’andata degli ottavi di finale di Europa League contro la Roma. Un derby italiano decisivo per il Bfc, supportati dai tifosi in uno stadio più che mai caldo. L’atmosfera è quella delle grandi occasioni. Grazie anche a ‘ Bar Carlino ’, il programma ideato da il Resto del Carlino che accompagna la squadra e i tifosi nei pre-partita europei, sia per le sfide in casa sia per quelle in trasferta (anche all’estero), giunto all’undicesima puntata. Il programma, promosso dal nostro quotidiano, è realizzato in collaborazione con Banca di Bologna, Caffè 14 Luglio, Confcommercio Ascom, EcoSer, Ospedale Santa Viola e Infortunistica Fontana & Fontana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bar Carlino è una festa, una calda atmosfera: la carica della politica e il duello tra calcio e cucina

Articoli correlati

Leggi anche: Cinque ristoranti speciali dove atmosfera, cucina e territorio danno vita a un mix ideale per una pranzo o una cena indimenticabili

Leggi anche: Entra in un bar durante una festa e viene picchiato (con una prognosi di 14 giorni): chiuso il locale per una settimana

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bar Carlino

Temi più discussi: Bar Carlino: ospiti, musica, cibo e passione. Da Nervo a Bignami, fino a Casini; Bar Carlino, musica e tifo. Rea, giovane cantautrice: Rinasco come i rossoblù; Bar Carlino 2026 | Bologna - Roma; Bologna-Roma, le probabili formazioni e dove vederla in tv.

Bar Carlino, c’è il derby all’italiana. Ospiti, musica, cibo e passione. Da Nervo a Bignami, fino a CasiniAtmosfera speciale e grinta rossoblù alle 17 da Neri Pasticceria Caffetteria, sotto al portico di San Luca. Il pre-partita per l’andata degli ottavi di Europa League: ecco chi partecipa e come seguire ... msn.com

Bar Carlino, musica e tifo. Rea, giovane cantautrice : Rinasco come i rossoblùSarà tra gli ospiti del ’salotto’ da Neri Pasticceria Caffè, domani dalle 17. L’artista parlerà dei suoi lavori in attesa del match tra il Bologna e la Roma . msn.com

Un saluto dal Bar Carlino, oggi qui insieme a Francesca Grosso e gli amici de Il Resto del Carlino per dare qualche consiglio sull'alimentazione sana e golosa, appena prima della partita del Bologna - facebook.com facebook