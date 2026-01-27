bao publishing presenta frontier di guillaume singelin per la collana cherry bomb

Questa presentazione di FRONTIER di Guillaume Singelin, pubblicata da Bao Publishing nella collana Cherry Bomb, offre un’analisi delle sfide umane nel contesto della colonizzazione spaziale. L’opera esplora le dinamiche di sfruttamento e le logiche predatorie che si ripropongono anche nel cosmo, evidenziando il parallelo con le problematiche terrestri. Un testo che invita a riflettere sulle conseguenze delle azioni umane in un’umanità sempre più proiettata oltre il pianeta.

Un affresco completo e avvincente di un’umanità che sta conquistando il cosmo e si triova intrappolata nelle stesse logiche predatorie e di sfruttamento delle risorse di cui era vittima quando era limitata sul pianeta Terra. La quarta proposta della collana Cherry Bomb – curata e diretta da Zerocalcare – è firmata da autore unico dal francese Guillaume Singelin,già amato da critica e pubblico per i disegni su The Grocery. Perché ho scelto questo fumetto: perché da quando ero ragazzino ho sempre amato l’idea della corsa allo Spazio, la prospettiva che le nostre vite potessero espandersi oltre i confini terrestri mi è sempre sembrato affascinante. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

