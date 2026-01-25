Ruba al supermercato 76enne finisce nei guai

Un 76enne di Portomaggiore è stato arrestato nei giorni scorsi dopo aver tentato di sottrarre merce da un supermercato locale. L’episodio si inserisce in una serie di recenti casi di furto nella zona, evidenziando le problematiche legate alla sicurezza e alla gestione degli incidenti nei punti vendita. La vicenda sottolinea l’importanza di interventi mirati per prevenire simili situazioni e tutelare sia i commercianti che i clienti.

