Ruba al supermercato 76enne finisce nei guai
Un 76enne di Portomaggiore è stato arrestato nei giorni scorsi dopo aver tentato di sottrarre merce da un supermercato locale. L’episodio si inserisce in una serie di recenti casi di furto nella zona, evidenziando le problematiche legate alla sicurezza e alla gestione degli incidenti nei punti vendita. La vicenda sottolinea l’importanza di interventi mirati per prevenire simili situazioni e tutelare sia i commercianti che i clienti.
Ennesimo episodio di furto ai danni di un supermercato di Portomaggiore nei giorni scorsi, che ha portato all’arresto di un 76 enne, che ha cercato di appropriarsi illecitamente dei prodotti del locale. Nella mattinata di venerdì, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Portomaggiore hanno eseguito un arresto per furto di generi alimentari, il secondo nell’arco di pochi giorni dopo quello avvenuto lo scorso lunedì con una modalità analoga. A finire nei guai questa volta è stato un uomo di 76 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre tentava di rubare numerose confezioni di salumi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
