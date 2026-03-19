Bambino morto in grembo | medici e ostetriche a processo

Da ilgiorno.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due medici e due ostetriche sono state chiamate a rispondere di omicidio colposo in tribunale a Lodi, in relazione all’evento del 6 gennaio 2023 all’ospedale Maggiore. Il procedimento riguarda la morte di un bambino in grembo, avvenuta durante il parto. La discussione si svolge davanti al giudice, con le parti che presentano le proprie argomentazioni.

Lodi –  Due medici e due ostetriche sono alla sbarra, in tribunale a Lodi, accusati di omicidio colposo in cooperazione in merito a quanto avvenuto il 6 gennaio 2023 all’ospedale Maggiore di Lodi. Il giorno dell’Epifania di tre anni fa, secondo l’accusa, non avrebbero impedito la morte in grembo di un bambino, figlio di una coppia residente nel Lodigiano. Al centro dell’inchiesta, la gestione del travaglio e, in particolare, il monitoraggio delle condizioni del feto nelle ore precedenti il parto. (DIRE) Roma, 16 dic. - La possibilita' di diventare madri dopo il cancro e' un diritto ancora negato in Italia. Ogni anno circa 1.500 donne colpite da tumore chiedono ai medici di preservare la fertilita', ma i farmaci anti-sterilita' sono a totale carico delle pazienti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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