Due medici e due ostetriche sono state chiamate a rispondere di omicidio colposo in tribunale a Lodi, in relazione all’evento del 6 gennaio 2023 all’ospedale Maggiore. Il procedimento riguarda la morte di un bambino in grembo, avvenuta durante il parto. La discussione si svolge davanti al giudice, con le parti che presentano le proprie argomentazioni.

Lodi – Due medici e due ostetriche sono alla sbarra, in tribunale a Lodi, accusati di omicidio colposo in cooperazione in merito a quanto avvenuto il 6 gennaio 2023 all’ospedale Maggiore di Lodi. Il giorno dell’Epifania di tre anni fa, secondo l’accusa, non avrebbero impedito la morte in grembo di un bambino, figlio di una coppia residente nel Lodigiano. Al centro dell’inchiesta, la gestione del travaglio e, in particolare, il monitoraggio delle condizioni del feto nelle ore precedenti il parto. (DIRE) Roma, 16 dic. - La possibilita' di diventare madri dopo il cancro e' un diritto ancora negato in Italia. Ogni anno circa 1.500 donne colpite da tumore chiedono ai medici di preservare la fertilita', ma i farmaci anti-sterilita' sono a totale carico delle pazienti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bambino morto in grembo: medici e ostetriche a processo

Articoli correlati

Ostetriche, ‘leggere a voce alta diventa una cura già in grembo’(Adnkronos) – C'è un gesto semplice, quotidiano, capace di attraversare le generazioni e di farsi ponte tra emozioni e crescita: leggere ad alta voce.

Morto in canoa: i medici non andranno a processoSono stati prosciolti i medici per i quali la Procura di Genova aveva chiesto il rinvio a giudizio in relazione alla morte di Andrea De Mattei, il...

Tutti gli aggiornamenti su Bambino morto

Temi più discussi: Bambino morto in grembo: medici e ostetriche a processo; Tragedia in ospedale, bambino nato morto; Neonato morto: a processo due medici e due ostetriche dell’ospedale di Lodi; Livorno, va al pronto soccorso al nono mese di gravidanza ma il bimbo è morto.

Feto morto in grembo, la Corte dei Conti: Colpa medica da attribuire a ginecologo e ospedaleIl decesso a Sanremo nel 2015. L’Asl 1 non ha potuto rivalersi interamente sul professionista: richiesta di risarcimento accolta al 50% ... ilsecoloxix.it

Tragedia in ospedale, bambino nato mortoLa madre, non sentendolo muoversi in pancia, è corsa al pronto soccorso e da lì in sala operatoria per il cesareo d’urgenza, ma ormai era tardi ... msn.com

Bimbo morto dopo trapianto a Napoli, chirurgo calabrese indagato per falso in cartella clinica: Nuovi sviluppi nell’inchiesta sulla morte di Domenico Caliendo, il bambino deceduto all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore. La Procura ha estes - facebook.com facebook

Avrebbero modificato la cartella clinica di Domenico Caliendo, il bambino morto in seguito al trapianto di cuore: la procura di Napoli contesta una nuova accusa - il reato di falso - a due dei sette medici dell'ospedale Monaldi già indagati per la morte del piccol x.com