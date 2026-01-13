Morto in canoa | i medici non andranno a processo

I medici coinvolti nel caso della morte di Andrea De Mattei, il ragazzo di 14 anni deceduto durante un’escursione in canoa sul fiume Entella, sono stati prosciolti. La Procura di Genova aveva inizialmente chiesto il rinvio a giudizio, ma successivamente è stato deciso di non procedere con il processo. La decisione rappresenta un importante sviluppo in un episodio che ha suscitato grande attenzione e preoccupazione.

Sono stati prosciolti i medici per i quali la Procura di Genova aveva chiesto il rinvio a giudizio in relazione alla morte di Andrea De Mattei, il ragazzo di 14 anni deceduto il 16 gennaio 2023 durante un’escursione in canoa sul fiume Entella.L’udienza e le richieste della ProcuraLa decisione è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Morto in canoa: Asl escluse dal processo Leggi anche: Morto in canoa: una perizia chiarirà se mandare gli istruttori a processo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Morto in canoa: i medici non andranno a processo - Sono stati prosciolti i medici per i quali la Procura di Genova aveva chiesto il rinvio a giudizio in relazione alla morte di Andrea De Mattei, il ragazzo di 14 anni deceduto il 16 gennaio 2023 ... genovatoday.it

Morto in canoa a Chiavari, prosciolti i medici del 118: per la gip non hanno nessuna colpa nella tragedia - A processo andranno invece sei vigili del fuoco e i due istruttori, rinviati a giudizio in appello dopo il ricorso del pm ... genova24.it

Studente morto in canoa, prosciolti i due medici del soccorso - La giudice Angela Nutini ha prosciolto i due medici del soccorso che a gennaio 2023 erano sulla riva del fiume Entella dove era rimasto incastrato Andrea Demattei, lo studente canoista di 14 anni poi ... ansa.it

La Federazione Europea di Canoa cambia nome! A seguito della decisione assunta nel corso del 17° Congresso Ordinario, svoltosi a Budapest il 29 marzo 2025, la European Canoe Association ha cambiato nome in Paddle Europe. La nuova denominazione - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.