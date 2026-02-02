Ostetriche ‘leggere a voce alta diventa una cura già in grembo’

Le ostetriche sottolineano come leggere ad alta voce durante la gravidanza possa essere un gesto semplice e quotidiano, ma con un grande impatto. È un modo per coinvolgere la futura mamma e il bambino, creando un momento di intimità e di crescita emotiva. Molte donne scelgono di leggere ad alta voce già in grembo, convinte che questa pratica possa fare bene al loro bambino, anche prima della nascita.

(Adnkronos) – C'è un gesto semplice, quotidiano, capace di attraversare le generazioni e di farsi ponte tra emozioni e crescita: leggere ad alta voce. Il primo mercoledì di febbraio, quest'anno il 4, il mondo celebra il World Read Aloud Day, la Giornata mondiale della lettura ad alta voce. Un'occasione per ricordare che la lettura condivisa non è soltanto un'abitudine educativa, ma può diventare anche un atto di cura, soprattutto nei primi mille giorni di vita. A sottolinearlo è Cristina Panizza, consigliera della Federazione nazionale degli Ordini della professione ostetrica (Fnopo), che richiama l'importanza di questa pratica anche in ambito sanitario.

