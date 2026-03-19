Bambina investita e uccisa l’abbraccio del paese ai genitori Raccolti 7mila euro per la famiglia

A Vernio, in provincia di Prato, si è svolta una raccolta fondi organizzata dalla parrocchia di Mercatale e dalla Caritas Alta Valle del Bisenzio per aiutare i genitori di Nadia, la bambina investita e uccisa. In molti hanno partecipato, contribuendo con generosità, e sono stati raccolti circa 7 mila euro. La comunità si è stretta intorno alla famiglia in un momento difficile.

Vernio (Prato), 19 marzo 2026 – Hanno partecipato in tanti e con generosità alla raccolta lanciata dalla parrocchia di Mercatale di Vernio e dalla Caritas Alta valle del Bisenzio per sostenere la famiglia della piccola Nadia. Ieri sera il parroco don Vincent Souly ha consegnato settemila euro al babbo Ijed e alla mamma Blessing a nome della comunità. Il gesto è avvenuto nel circolo parrocchiale a Mercatale, nel corso della cena PizzaPiù, il progetto dei ragazzi dell’associazione l’Occasione. All’iniziativa era presente anche la sindaca di Vernio Maria Lucarini. La cassiera Pam licenziata per un detersivo da 2,90 euro non rientra a lavoro, ma... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bambina investita e uccisa, l’abbraccio del paese ai genitori. Raccolti 7mila euro per la famiglia Articoli correlati Bastiglia, bilancio positivo per il Centro Riuso: raccolti oltre 7mila euro in due anniLa struttura, gestita dai volontari, rappresenta un punto di riferimento per chi desidera dare nuova vita a oggetti ancora funzionanti Contrastare la... Leggi anche: Prato, bambina di 3 anni investita e uccisa sulla Sr 325: inutili i soccorsi Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bambina investita Temi più discussi: Bimba di 5 anni investita a Tavola: soccorsa in codice rosso dal Pegaso; Pirata della strada travolge e uccide una donna di 29 anni mentre attraversa; Anziani investiti da un'auto davanti alla Fiera, portati in ospedale; Enrica Bonaccorti morta per un tumore al pancreas, funerali nella Chiesa degli Artisti di Roma sabato 14 marzo. PRATO - BAMBINA DI 5 ANNI INVESTITA: E’ GRAVEE’ ricoverata in gravi condizioni nell’ospedale fiorentino di Careggi la bambina di 5 anni investita questa mattina a Prato. la piccola è stata soccorsa e trasportata in codice rosso dall’elicottero P ... toscanatv.it Bambina di 5 anni travolta da un’auto: era sfuggita al controllo della mammaUna bambina di cinque anni lotta tra la vita e la morte dopo essere stata investita da un’auto a Prato. L’incidente è avvenuto nella mattinata di domenica 15 marzo nella frazione di Tavola, a sud dell ... livesicilia.it #Bambina sfugge alla #mamma e viene investita da un'#auto - facebook.com facebook Investita da un'auto, grave bambina piccola x.com