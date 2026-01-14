Bastiglia bilancio positivo per il Centro Riuso | raccolti oltre 7mila euro in due anni

Il Centro Riuso di Bastiglia, riaperto nel 2023 dopo un rinnovamento, si impegna a promuovere la cultura del riutilizzo e l’economia circolare. In due anni, ha raccolto oltre 7.000 euro, contribuendo a ridurre lo spreco e a sensibilizzare la comunità sul valore del riuso dei beni. Un impegno che mira a favorire pratiche più sostenibili e responsabili.

Contrastare la cultura "usa e getta", promuovere il riuso dei beni e sostenere un modello di economia circolare: sono gli obiettivi con cui il Centro del Riuso del Comune di Bastiglia ha riaperto nel 2023 in una sede completamente rinnovata. Oggi, a due anni dalla ripartenza, l'Amministrazione. Il Centro, gestito da Auser Modena, continua a rappresentare un punto di riferimento per chi desidera dare nuova vita ad oggetti funzionanti

