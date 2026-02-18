ASD Terranuova Traiana Gabriele Fantoni convocato per il terzo raduno stagionale della Rappresentativa Nazionale di Serie D

Gabriele Fantoni, attaccante del Terranuova Traiana, è stato convocato per il terzo raduno stagionale della Nazionale di Serie D. La scelta deriva dalle sue prestazioni nel campionato, dove ha segnato diversi gol decisivi. Il giovane, nato nel 2008, si prepara ora a rappresentare l’Italia nel prestigioso torneo di Viareggio. La convocazione si è resa possibile grazie alle sue qualità tecniche e al suo impegno in allenamento. Fantoni si unisce così ad altri talenti emergenti pronti a mostrare le proprie capacità in campo internazionale.

Arezzo, 18 febbraio 2026 – ASD Terranuova Traiana comunica con grande soddisfazione che Gabriele Fantoni, attaccante classe 2008, è stato convocato per il terzo e ultimo r aduno stagionale della Rappresentativa Nazionale di Serie D, in vista della Viareggio Cup, una delle competizioni più prestigiose del calcio giovanile internazionale. Fantoni ha fatto il suo esordio in Serie D con la maglia biancorossa il 24 settembre 2025, nella gara vinta 1-0 sul campo del Follonica Gavorrano. In campionato ha collezionato fino ad oggi 13 presenze, di cui 9 da titolare, per un totale di 740 minuti disputati nel massimo torneo dilettantistico nazionale, oltre ad una presenza in Coppa Italia di categoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ASD Terranuova Traiana, Gabriele Fantoni convocato per il terzo raduno stagionale della Rappresentativa Nazionale di Serie D L’ASD Terranuova Traiana annuncia l’arrivo del giovane difensore Francesco Batignani dalla FiorentinaL’ASD Terranuova Traiana ha preso in prestito dalla Fiorentina il giovane difensore Francesco Batignani. La Rappresentativa Nazionale Under 17 LND in raduno a Castiglion FiorentinoLa Nazionale Under 17 si trova in raduno a Castiglion Fiorentino. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Rappresentativa LND U18. Mercoledì 25 Febbraio ultimo test con il Como prima della Viareggio Cup; Selezione Under 18 di serie D. Tra i convocati anche tre giocatori di Aquila Montevarchi e Terranuova Traiana; Serie d, parla l’attaccante in vista della partita interna con il ghiviborgo. Terranuova Traiana, arriva la bestia nera. Fantoni: Il ko dell’andata ancora brucia. ASD Terranuova Traiana, Gabriele Fantoni convocato per il terzo raduno stagionale della Rappresentativa Nazionale di Serie DL’attaccante classe 2008, chiamato in vista della Viareggio Cup, una delle competizioni più prestigiose del calcio giovanile internazionale ... lanazione.it ASD Terranuova Traiana: 5 giovani cresciuti nel settore giovanile biancorosso in preparazione con la prima squadraSi tratta dei portieri Leonardo Corvino (classe 2008) e Martino Melzi (2007), del difensore Lorenzo Attili (2008) e degli attaccanti Edoardo Baldini e Gabriele Fantoni (2008) Arezzo, 31 luglio 2025 – ... lanazione.it ASD Terranuova Traiana. . Pronti a rivivere la ventiquattresima stagionale di Serie D, settima di ritorno Gli highlights del match #TerranuovaGhiviborgo 1-1 dallo stadio comunale #Matteini di #TerranuovaBracciolini Servizio a cura di Roberto Rag facebook