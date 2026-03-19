Domani alla Reggia di Caserta si svolgerà il Simposio nazionale di Chirurgia Vitreoretinica, organizzato dall’Unità operativa complessa di Oculistica dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano. L’evento riunirà specialisti provenienti da diverse regioni italiane per discutere delle ultime novità nel campo della chirurgia vitreoretinica. La giornata vedrà interventi e presentazioni di casi clinici, con focus sulla tecnologia e le tecniche più recenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Le ultime novità della chirurgia vitreoretinica saranno le protagoniste del summit nazionale sul tema, che si terrà domani, 20 marzo, alla Reggia di Caserta su iniziativa dell’Unità operativa complessa di Oculistica dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano. Eccellenze provenienti da tutta Italia si confronteranno sulle tecniche e tecnologie di ultima generazione relative alla chirurgia del corpo vitreo e della retina, maculare, dei traumi e delle infezioni oculari, che vede l’Azienda Ospedaliera di Caserta una realtà fortemente all’avanguardia e punto di riferimento nazionale nel settore. I lavori, con inizio alle ore 8:30, saranno inaugurati dal saluto del direttore generale dell’AORN, Gennaro Volpe. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Azienda Ospedaliera di Caserta, domani Simposio nazionale di Chirurgia Vitreoretinica alla Reggia

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