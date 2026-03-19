Dieci anni fa, i pediatri statunitensi modificarono le raccomandazioni sull'introduzione degli alimenti nei bambini, in particolare riguardo alle allergie alimentari. Prima di allora si suggeriva di aspettare, mentre successivamente si consigliò di introdurre determinati alimenti precocemente. Questa svolta ha portato a un dibattito tra esperti e genitori, che si chiedono se le pratiche adottate siano state realmente efficaci o se si siano commessi errori.

Dieci anni fa i pediatri statunitensi ribaltarono le linee guida sull'esposizione dei lattanti alle arachidi: da allora i casi sono crollati Secondo uno studio statunitense pubblicato lo scorso ottobre, dopo il 2017 le diagnosi di allergia alle arachidi nei bambini sotto i tre anni sono diminuite del 43 per cento. Altre stime sono più caute e ancora discusse, ma la ragioni della diminuzione non è che le arachidi sono state bandite dai supermercati o lo sviluppo di un nuovo farmaco. Lo studio ipotizza che il merito sia di un singolo documento: Aggiornamento delle linee guida per la prevenzione dell’allergia alle arachidi negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Avevamo sempre sbagliato, sulle allergie alimentari?

Articoli correlati

Quali sono le cause delle allergie alimentari infantili?AGI - Le allergie alimentari nei primi anni di vita sono il risultato di una combinazione di fattori genetici, clinici e ambientali che agiscono già...

Allergie alimentari, scoperto enorme rischio: “State attenti”Le allergie alimentari sono diventate negli ultimi anni una delle questioni più rilevanti della pediatria moderna.

Tutti gli aggiornamenti su Avevamo sempre sbagliato sulle allergie...

Discussioni sull' argomento Marevivo, da 40 anni dalla parte del mare; Depositi chimici a Sampierdarena: stop finale del Consiglio di Stato. Salis: Avevamo ragione; Un caffè a ogni home run: il rito della Nazionale italiana di baseball è virale; Kimi Antonelli alla vigilia del GP di Cina: Oggi abbiamo un vantaggio, ma la situazione può cambiare velocemente.

Avevamo sempre sbagliato, sulle allergie alimentari?Secondo uno studio statunitense pubblicato lo scorso ottobre, dopo il 2017 le diagnosi di allergia alle arachidi nei bambini sotto i tre anni sono diminuite del 43 per cento. Altre stime sono più ... ilpost.it

4 anni fa avevamo raccolto 16000 euro insieme per la croce rossa - facebook.com facebook

Il dibattito pubblico ormai si è trasformato. Un tempo avevamo gli addetti ai lavori ora abbiamo gli addetti ai livori. #referendum #polarizzaretutto x.com