Quali sono le cause delle allergie alimentari infantili?
Le allergie alimentari nei bambini piccoli stanno crescendo sempre di più. Gli esperti spiegano che queste reazioni avvengono a causa di una serie di fattori che si combinano fin dai primi mesi di vita. Tra questi ci sono aspetti genetici, ambientali e anche alcuni fattori clinici. In molti casi, basta un piccolo alimento per scatenare reazioni fastidiose e a volte pericolose.
AGI - Le allergie alimentari nei primi anni di vita sono il risultato di una combinazione di fattori genetici, clinici e ambientali che agiscono già nella primissima infanzia. È questa la conclusione principale di un ampio studio internazionale guidato da Derek Chu della McMaster University, pubblicato su JAMA Pediatrics, che ha analizzato dati relativi a circa 2,8 milioni di bambini in tutto il mondo. La ricerca si basa su una revisione sistematica e una meta-analisi di 190 studi sulle allergie alimentari infantili, includendo anche lavori che hanno utilizzato il test di provocazione alimentare, considerato il metodo diagnostico più affidabile. 🔗 Leggi su Agi.it
Approfondimenti su Allergie Alimentari
Come combattere allergie fastidiose? Con l’immunoterapia desensibilizzante sublinguale: una Soluzione per le allergie in adulti e bambini
Come affrontare le allergie fastidiose? L’immunoterapia desensibilizzante sublinguale rappresenta una soluzione efficace sia per adulti che per bambini.
Allergie alimentari: i cibi inaspettati che possono scatenarle a causa della cosiddetta «reattività crociata»
Alcune persone scoprono di essere allergiche a cibi che non avrebbero mai pensato, come frutta secca o spezie, a causa di reazioni crociate.
Which Snack Labels Hide the Most Allergens for Kids
Ultime notizie su Allergie Alimentari
Argomenti discussi: Mal di schiena: quali sono le cause e quanto è comune?; Decreto sicurezza: lo schema di decreto-legge (fermo preventivo e nuovo registro per i fatti commessi in presenza di cause di giustificazione); Milano-Cortina 2026, crollano i prezzi degli alloggi: quanto costano ora e quali sono le cause; Campagne di richiamo airbag Takata: verifica ora se il tuo veicolo è coinvolto.
Quattro tumori su dieci possono essere evitati: quali sono le due abitudini più pericolose in assolutoUn nuovo report dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha osservato che il 37 ... fanpage.it
Quali sono le cause degli incendi in California? Al 90% fattore umano e climaIl clima secco che impera nella California del sud accentuato dagli effetti del cambiamento climatico; Il forte vento che soffiando fino a 100 km orari ha spinto le fiamme; Errori degli organismi ... blitzquotidiano.it
Edema, ecco quali sono i sintomi per riconoscerlo, le possibili cause del gonfiore e come prevenirlo - facebook.com facebook
Jack Draper ha rivelato una delle possibili cause del suo lungo stop in un’intervista a Press Association "Il mio obiettivo era provare ad avvicinarmi ad Alcaraz e Sinner. Forse è anche questo il motivo per cui il mio corpo ha cominciato a cedere. Magari stavo x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.