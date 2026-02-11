Le allergie alimentari nei bambini piccoli stanno crescendo sempre di più. Gli esperti spiegano che queste reazioni avvengono a causa di una serie di fattori che si combinano fin dai primi mesi di vita. Tra questi ci sono aspetti genetici, ambientali e anche alcuni fattori clinici. In molti casi, basta un piccolo alimento per scatenare reazioni fastidiose e a volte pericolose.

AGI - Le allergie alimentari nei primi anni di vita sono il risultato di una combinazione di fattori genetici, clinici e ambientali che agiscono già nella primissima infanzia. È questa la conclusione principale di un ampio studio internazionale guidato da Derek Chu della McMaster University, pubblicato su JAMA Pediatrics, che ha analizzato dati relativi a circa 2,8 milioni di bambini in tutto il mondo. La ricerca si basa su una revisione sistematica e una meta-analisi di 190 studi sulle allergie alimentari infantili, includendo anche lavori che hanno utilizzato il test di provocazione alimentare, considerato il metodo diagnostico più affidabile. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Quali sono le cause delle allergie alimentari infantili?

Approfondimenti su Allergie Alimentari

Come affrontare le allergie fastidiose? L’immunoterapia desensibilizzante sublinguale rappresenta una soluzione efficace sia per adulti che per bambini.

Alcune persone scoprono di essere allergiche a cibi che non avrebbero mai pensato, come frutta secca o spezie, a causa di reazioni crociate.

