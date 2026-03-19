Un uomo di 41 anni, di origini afghane, è deceduto mentre era sotto custodia dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) un giorno dopo essere stato arrestato. La sua identità è Mohammad Nazeer Paktiawal e aveva prestato servizio alle forze statunitensi durante la missione in Afghanistan. La notizia ha attirato l’attenzione sui casi di detenuti deceduti in custodia delle autorità di immigrazione.

Mohammad Nazeer Paktiawal, afghano, 41 anni, è morto sotto custodia dell’Ice, l’ Immigration custom enforcement, un giorno dopo il suo arresto. È il 41esimo caso negli ultimi quattordici mesi. “Era stato sotto custodia dell’Ice per un giorno”, ha ammesso in una nota la controversa agenzia federale, assicurando “ indagini in corso ” per accertare le cause del decesso. Paktiawal – di fede islamica, sposato, padre di sei figli – è stato arrestato venerdì 13 marzo vicino a casa sua, a Richardson (Texas) e recluso in un centro di detenzione di Dallas. Secondo l’ Ice l’afghano “non ha fornito informazioni su antecedenti sanitari” al momento della sua detenzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Aveva servito le forze Usa durante la missione in Afghanistan, 41enne morto in custodia dell’ICE

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