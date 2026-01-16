È stato dichiarato deceduto alle 22:16 un immigrato in un centro di detenzione dell’ICE, dopo aver accusato gravi problemi di salute. La causa del decesso è ancora in fase di accertamento. Con l’era Trump, le morti in custodia sono aumentate, sollevando preoccupazioni sulla gestione e le condizioni nei centri di detenzione degli immigrati.

“È stato dichiarato deceduto alle 22:16 dopo aver accusato gravi problemi di salute. La causa del decesso è in fase di accertamento”. Dice così il comunicato stampa con cui la Immigration and Custom Enforcement ha dato notizia del decesso di Geraldo Lunas Campos, morto il 3 gennaio mentre era in custodia nel centro di detenzione di Camp East Montana, a El Paso, in Texas, il più grande degli Stati Uniti. Quel giorno Lunas, cubano 55 anni, “aveva iniziato a disturbare gli altri mentre era in coda per le medicine e si era rifiutato di tornare al dormitorio assegnato – prosegue il comunicato -. Successivamente è stato messo in isolamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Usa, “ucciso un immigrato in un centro di detenzione dell’ICE”. Con Trump le morti in custodia sono aumentate

